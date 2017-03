Vụ 'Nhờ facebook, phát hiện chồng cưới thêm vợ': Thiếu quy định xử phạt

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, năm 2011, chị Phan Thị Thu Thảo (ngụ xã Đắk Nhau, Bù Đăng, Bình Phước) kết hôn với anh NVN, một năm sau thì chị Thảo sinh được một bé trai. Do bất đồng quan điểm, hai vợ chồng thường xuyên cãi vã. Tháng 11-2014, bị chồng đánh, chị Thảo đã ôm con về nhà cha mẹ ruột ở cho đến nay, hai bên không còn quan tâm gì tới nhau nữa. Chị Thảo gửi đơn xin ly hôn, TAND huyện Bù Đăng đã thụ lý, mời hai bên lên làm việc nhưng do hai bên chưa thống nhất được về tài sản chung nên tòa chưa xét xử. Đầu tháng 5-2015, chị Thảo lên Facebook thì bất ngờ thấy chồng khoe ảnh cưới với cô K. và dự định tổ chức đám cưới vào ngày 26-5 ở phường Thác Mơ (thị xã Phước Long, nơi gia đình cô K. sinh sống). Gần một tuần trước ngày diễn ra đám cưới, chị Thảo đã gửi đơn phản ánh đến các cơ quan chức năng để nhờ can thiệp nhưng các cơ quan chức năng để mặc, cuối cùng đám cưới (lễ vu quy) giữa anh N. và cô K. vẫn diễn ra. Lỗ hổng của pháp luật Trong vụ việc này, xét về tình thì chị Thảo và anh N. đã ly thân, không còn sống chung, không quan tâm tới nhau nữa, đã ra tòa xin ly hôn và chỉ chờ tòa xét xử, có bản án nữa là xong. Vì vậy có thể có những người thông cảm với việc quen người khác, làm đám cưới với người khác của anh N. Tuy nhiên, xét về lý, khi tòa chưa cho ly hôn, tức anh N. vẫn đang có vợ mà anh N. và cô K. đã vội vàng làm đám cưới là đã xâm phạm đến chế độ hôn nhân một vợ, một chồng cũng như nghĩa vụ chung thủy của người đang có vợ, có chồng mà pháp luật bảo vệ. Chưa kể, dù pháp luật không thừa nhận giá trị pháp lý của đám cưới nhưng về mặt phong tục tập quán, việc nam nữ tổ chức lễ cưới là một hình thức để công bố công khai với họ hàng, làng xóm, xã hội rằng “chúng tôi lập gia đình với nhau”. Với nam, nữ độc thân thì không sao nhưng với người đang có chồng, có vợ sẽ dễ dẫn đến các tranh chấp, gây bất ổn về mặt xã hội. Do đó việc pháp luật thiếu quy định xử lý hành vi trên là một lỗ hổng, cần phải được bổ sung. TS NGUYỄN VĂN TIẾN,

Trường ĐH Luật TP.HCM