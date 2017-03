Vụ nhục hình Sóc Trăng: Luật sư ‘đào’ vào các tình tiết mâu thuẫn

Tiếp tục xét xử vụ dùng nhục hình gây oan cho bảy thanh niên ở huyện Trần Đề sáng 2-10, các luật sư của Triệu Tuấn Hưng đã tập trung hỏi nhân chứng và các bị cáo để làm rõ việc nguyên hai điều tra viên dùng nhục hình của Hưng và Nguyễn Hoàng Quân.



Bị hại đang trả lời các câu hỏi của luật sư

Trả lời các luật sư thời điểm anh Trần Văn Đở bị đưa về trụ sở PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng, hai công an Lê Hữu Trường và Triệu Tấn Phát - người trực tiếp đi mời anh Đở - cho biết: Khoảng 7 giờ tối 13-7-2013 họ nhận lệnh và lên đường bằng xe ô tô đi mời anh Đở. “Phải đến quá khuya, khoảng 1 giờ đêm mới đưa được Đở về đến trụ sở Công an PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng” - ông Trường nói.

Về chuyện anh Đở bị treo, đánh, nhân chứng canh trực đêm 13-7 là công an Nguyễn Văn Lượng, trả lời luật sư: “Tôi không thấy bị cáo Hưng, Quân đánh anh Đở vì lúc đó tôi đứng bên ngoài phòng. Tuy nhiên, tôi nghe rất rõ có tiếng la ó lớn bên trong phòng”. Nhân chứng thứ hai canh trực Trần Văn Đở là Hồ Trung Hiếu cũng trả lời tương tự và cho biết: Thấy Hưng treo một tay anh Đở lúc khoảng 22 giờ ngày 13-7-2013. Sau đó một tiếng đồng hồ, tức vào 23 giờ ngày này, Quân vào treo thêm tay thứ hai.



Luật sư hỏi các nhân chứng là công an

Theo cáo trạng, anh Trần Văn Đở bị Hưng và Quân còng tay, treo lên cửa sổ vào khoảng 22-23 giờ đêm 13-7-2013. Hiếu và Lượng là hai cán bộ điều tra có trách nhiệm canh giữ anh Đở đã chứng kiến các hành vi nhục hình do Hưng và Quân gây cho anh Đở. Tuy nhiên, thời điểm này “chênh” với lời khai của hai công an có nhiệm vụ đi mời anh Đở về trụ sợ PC45.

Các luật sư của bị cáo Hưng cũng khai thác tình tiết mâu thuẫn giữa hai Đội điều tra sở hữu và Đội điều tra nhân thân của PC45 Công an tỉnh Sóc Trăng. Trả lời luật sư, bị cáo Hưng nói: Vào cuối năm 2013 (tức khi hai cô gái giết anh xe ôm ra đầu thú), Ngô Văn Tuấn, điều tra viên Đội điều tra sở hữu, có phát biểu với bị cáo rằng “mầy chơi tao không chết, tao chơi mầy chết”.

Luật sư đã hỏi công an Ngô Minh Tuấn: “Có mâu thuẫn với bị cáo Hưng hay không?” và ông Tuấn cho biết: “Không liên quan đến vụ án hiện tại”. Ông Nguyễn Văn Lượng cũng trả lời tương tự.

Phiên tòa đang diễn ra và tiếp tục thu hút nhiều người dân tham dự.