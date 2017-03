Vụ nổ súng tại Trạm Suối Tre: Trương Thành Chí lãnh ba năm tù

Trương Thành Chí là người gây thương tích cho nguyên Đại úy CSGT Ngô Văn Vinh, người đã thụ án chín năm tù về tội giết người do bắn chết Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Phó trạm trưởng Trạm Tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre (trạm Suối Tre, đóng tại xã Suối Tre, thị xã Long Khánh), thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai. Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự HĐXX còn buộc bị cáo Chí phải bồi thường cho bị hại Vinh 50 triệu đồng.

Tại phiên tòa này, Ngô Văn Vinh ra tòa với tư cách là bị hại.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 22-9-2013, Thiếu tá Trần Ngọc Sơn, Trạm phó Trạm CSGT Suối Tre cùng Chí và một số người sau khi ăn nhậu thì đến hát karaoke tại quán Hân Linh (phường Xuân An, thị xã Long Khánh). Lúc này, Ngô Văn Vinh cũng đang hát tại đây, nghe có ông Sơn ở phòng bên cạnh nên qua chào xã giao.

Trương Thành Chí. Ảnh: QUANG MINH

Tại đây, Vinh hỏi Chí: “Lúc này nghe nói mày làm ăn được lắm, còn thằng anh mày thì sao?”. Chí cho rằng Vinh có cách cư xử không lịch sự nên Chí phản ứng: “Mày học chung với tao một lớp, có khi nào tao nói “Ê thằng Vinh”, mà mày kêu anh tao bằng thằng? Mày biết anh tao bao nhiêu tuổi chưa?”. Tiếp đó, Chí cầm ly bia đập thẳng vào mặt Vinh trúng sóng mũi gây chảy máu. Sau đó, ông Sơn bênh vực Chí nên giữa Sơn và Vinh xảy ra ẩu đả.

Được mọi người can ngăn, Vinh bỏ về cơ quan nằm ngủ. Một lát sau, ông Sơn về cơ quan tìm Vinh và tại đây hai người tiếp tục xảy ra xô xát. Vinh lấy khẩu súng ra, trong lúc giằng co súng nổ hai phát, trúng vào Thượng úy Đoàn Thanh Phú, người lao ra can ngăn khi thấy xô xát. Hai bên tiếp tục giằng co, Vinh bắn thêm bốn phát, trong đó có hai phát trúng vào người ông Sơn khiến ông Sơn tử vong.

Việc Chí gây thương tích cho Vinh và Vinh bắn chết cấp trên được cơ quan năng tách thành hai vụ riêng biệt. Trong đó, Công an thị xã Long Khánh tiếp nhận, điều tra hành vi cố ý gây thương tích đối với Trương Thành Chí.

Quá trình điều tra xác định, vết thương tại cánh mũi trái và răng của Vinh là do Chí dùng ly bia gây ra khi mâu thuẫn tại quán karaoke Hân Linh, còn các vết thương ở vùng đầu, mặt do Thiếu tá Sơn gây ra. Với một số vết thương khác, Vinh khai do nhiều người cùng gây ra cho Vinh khi giằng co tại Trạm Suối Tre. Trung tâm Pháp y Đồng Nai kết luận thương tích ở cánh mũi trái của Vinh có tỉ lệ thương tật 11%.

Về vụ Đại úy Ngô Văn Vinh bắn chết Thiếu tá Sơn, TAND Đồng Nai đưa ra xét xử vào cuối tháng 6 vừa qua và tuyên phạt chín năm tù về tội giết người. Ngoài mức án trên, HĐXX buộc bị cáo bồi thường cho gia đình bị hại 170 triệu đồng, cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân (10 tuổi và 13 tuổi) cho đến lúc đủ 18 tuổi.