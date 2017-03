Vụ nước ngọt Tân Hiệp Phát có ruồi: Chai nước có dấu vết biến dạng

Ngày 7/2, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đã có kết luận giám định vụ chai nước Number one bằng nhựa của Công ty Tân Hiệp Phát do cơ quan CSĐT công an tỉnh Tiền Giang trưng cầu giám định.

Theo đó, kết luận của Viện Khoa học hình sự như sau: “Phát hiện thấy dấu vết biến dạng nắp chai nước nhãn hiệu Number 1 gửi giám định, dấu vết có chiều từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài hình thành do công cụ sắc nhọn tạo ra. Mực nước trong chai gửi giám định thấp hơn mực nước trong chai gửi làm mẫu so sánh. Các dị vật bên trong chai nước nêu trên là các bộ phận cá thể ruồi”.