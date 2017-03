Vụ ông Huỳnh Văn Nén được mổ xẻ ở kỳ họp HĐND tỉnh Bình Thuận

Theo ông Thiện, gần đây nhất là ngày 3-12, các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận đã tổ chức xin lỗi ông Huỳnh Văn Nén bị kết án oan trong hai vụ án “Vườn điều” và vụ bà Lê Thị Bông nên việc nhắc lại là cần thiết.

“Vừa rồi, trong lời xin lỗi ông Nén, tôi có nghe các cơ quan tố tụng hứa “sẽ nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ”. Theo tôi, các cán bộ tham gia tố tụng đều đủ trình độ và oan sai không phải do nghiệp vụ mà là do đạo đức. Do đó cần phải hứa nâng cao đạo đức nghề nghiệp mới đúng” - ông Thiện nói.

Đại biểu này cũng cho rằng trách nhiệm làm oan ông Nén và vụ án “Vườn điều” là từ trên xuống dưới bởi VKSND Tối cao, TAND Tối cao từng khẳng định kết án ông Nén là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, ông Thiện đề nghị việc thu tiền điện hằng tháng chưa minh bạch cần được HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan giải thích rõ và giám sát chặt chẽ.

Đại biểu Nguyễn Thị Huỳnh Hoa (đơn vị Phan Thiết) cũng bức xúc cho biết đoạn đường 706B Phan Thiết - Mũi Né hoàn thành đã lâu nhưng đến nay những người có đất bị thu hồi, ảnh hưởng vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ. “Người ta chờ đợi quá lâu rồi. Cha chết rồi đến mẹ chết các con vẫn chưa được bồi thường, hỗ trợ, thậm chí chờ nguồn tiền trên để xây mồ mả cho cha mẹ cũng không có” - bà Hoa phát biểu.

Dự kiến hôm nay (10-12), phiên chất vấn và trả lời chất vấn sẽ diễn ra. Theo đó, có ba sở, ngành sẽ trả lời năm nội dung chất vấn gồm: Sở TN&MT; Sở LĐ-TB&XH và VKSND tỉnh. Ngoài ra, HĐND tỉnh sẽ nghe báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế đối với các cơ quan tiến hành tố tụng về công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự giai đoạn 2010-2015. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh sẽ thông qua nghị quyết về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự và thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.