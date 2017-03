Vụ quẹt thẻ bị mất hơn 683 triệu: Xử tội gì?

Cơ quan công an nói gì? Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư và người đại diện của ông Caracciolo David John cho biết: Tại buổi làm việc với họ, cán bộ Công an quận 1 đã lập biên bản tiếp nhận đơn tố giác tội phạm nhưng cũng đề nghị ông Caracciolo David John trực tiếp đến cơ quan CSĐT để trình báo hoặc có đơn yêu cầu xử lý (có xác nhận của cơ quan chức năng xác nhận chứng thực lãnh sự) trình bày rõ và chính xác về nội dung vụ việc. Cụ thể là thời gian, địa điểm, nội dung diễn biến trước và sau của sự việc, người chứng kiến, biết việc, người nhận thẻ, quẹt thẻ, nhập mã pin, số tiền bị chiếm đoạt, hình thức thanh toán, những điểm nghi vấn... Chiều qua, luật sư và người đại diện của ông Caracciolo David John cũng đã đến làm việc với Công an TP.HCM nhưng không gặp được người có thẩm quyền mà chỉ tiếp xúc với trực ban, nộp đơn tố giác tội phạm rồi đi về. Nội dung vụ việc Tối 11-8, ông Caracciolo David John đến một nhà hàng trên đường Thái Văn Lung (quận 1, TP.HCM) ăn uống cùng bạn bè. Sau đó, ông thanh toán bữa ăn bằng hình thức quẹt thẻ. Về nước ông mới phát hiện ra tài khoản của mình bị trừ 39.429 AUD khi thanh toán bữa ăn đó nên làm đơn đề nghị khởi tố từ Úc gửi sang Việt Nam. Theo người đại diện của ông Caracciolo David John, nhân viên nhà hàng đã cố tình quẹt thẻ, yêu cầu mật khẩu nhiều lần với lý do việc quẹt thẻ gặp trục trặc để chiếm đoạt tiền của ông Caracciolo David John. Người đại diện này đã có buổi làm việc với Sở Du lịch TP.HCM. Sở Du lịch TP cũng mong muốn cơ quan công an nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Trong khi đó, đến nay phía nhà hàng vẫn chưa có ý kiến gì.