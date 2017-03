Vụ quẹt thẻ mất gần 700 triệu: Đã trả lại tiền

Theo thông tin từ LS Trương Xuân Tám (Đoàn Luật sư tỉnh Vũng Tàu bảo vệ cho du khách người Úc trong vụ nhà hàng quẹt thẻ lấy mất 39.400 USD tương đương gần 700 triệu đồng), hiện nhà hàng đã trả lại toàn bộ số tiền này cho du khách.

Theo đó, ngày 1-12 vừa qua, ông Caracciolo David John - người bị hại trong vụ việc, đã đích thân từ Úc sang Việt Nam, đích thân nhận lại số tiền của mình bị mất. Sau khi nhận tiền, ông Caracciolo David John đã rút đơn tố cáo mà trước đây đã yêu cầu công an xử lý với chủ nhà hàng vì cho rằng đây là hành vi gian lận phạm tội hình sự.

Theo giấy nộp tiền vào ngân hàng thì số tiền này phía chủ nhà hàng Nightfall gọi là “hoàn trả” tiền cho khách là ông Caracciolo David John. Theo quy định, ông Caracciolo David John không trực tiếp nhận số tiền này mà phải chuyển trả về đúng tài khoản qua ngân hàng. Theo đó tiền từ tài khoản của nhà hàng Nightfall chuyển thông qua một ngân hàng của Việt Nam, sau đó sẽ chuyển đến một tài khoản của ngân hàng ở Úc thông qua trung tâm thẻ Quốc tế của Ngân hàng nhà nước. Cuối cùng ông Caracciolo David John sẽ nhận lại tiền từ tài khoản của một ngân hàng tại Úc.



LS Tám (phải) cùng ông Caracciolo David John và người đại diện của mình sau khi nhận tiền

Cũng theo LS Tám, trong quá trình thương lượng tại công an, người đại diện theo pháp luật của nhà hàng nhiều lần mặc cả về việc “bớt” số tiền hoàn trả xuống. Tuy nhiên, ông Caracciolo David John không chịu nên họ đã trả lại toàn bộ số tiền lấy từ thẻ của ông.

Trước đó khi tiếp nhận tố cáo của ông Caracciolo David John, Công an quận 1 (TP.HCM) đã phát thông báo truy tìm bà Trần Thị Hồng Phượng (37 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Bà Phượng được cho là chủ nhà hàng Nightfall trên đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1). Qua quá trình mời ông Trần Tuấn Minh (21 tuổi, quê Bến Tre) để làm việc thì công an phát hiện Minh chỉ làm thuê cho chị gái là bà Phượng.

Vụ việc diễn tiến như sau, tối 11-8, ông Caracciolo David John đến nhà hàng Nightfall ăn uống cùng bạn bè và thanh toán bữa ăn bằng hình thức quẹt thẻ. Về nước ông mới phát hiện ra tài khoản của mình bị trừ 39.429 AUD khi thanh toán bữa ăn đó nên làm đơn tố cáo từ Úc gửi sang Việt Nam.

Theo người đại diện của ông Caracciolo David John, nhân viên nhà hàng đã cố tình quẹt thẻ, yêu cầu mật khẩu nhiều lần với lý do việc quẹt thẻ gặp trục trặc để chiếm đoạt tiền của ông Caracciolo David John. Người đại diện này đã có buổi làm việc với Sở Du lịch TP.HCM. Sở Du lịch TP cũng mong muốn cơ quan công an nhanh chóng xác minh, làm rõ vụ việc. Nhưng sau đó phía nhà hàng không có ý kiến gì nên ngày 14-10, luật sư của ông Caracciolo David John đã đến Công an quận 1 nộp đơn tố giác tội phạm và yêu cầu khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Giấy tờ trả tiền









Về mặt pháp lý của việc rút đơn yêu cầu khởi tố theo LS Trương Xuân Tám, công an vẫn có thể xem xét theo quy định của pháp luật. Bởi hành vi của nhà hàng bị tố cáo (lừa đảo chiếm đoạt tài sản) không phải thuộc nhóm tội chỉ khởi tố theo yêu cầu của người bị hại, cho nên rút đơn tố cáo không đồng nghĩa với việc đình chỉ điều tra. Theo đó công an vẫn có thể tiền hành điều tra nếu thấy cần.