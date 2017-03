Vụ thảm sát Bình Phước: Sẽ truy tố Dương, Tiến khung hình phạt tử hình

Ba bị can trên sẽ bị truy tố cùng tội giết người, cướp tài sản quy định tại Điều 93, 133 BLHS.

Theo viện trưởng VKSND tỉnh Bình Phước: “Dự kiến tuần tới sẽ có cáo trạng vụ án. Thứ Tư tuần sau VKSND tỉnh sẽ tổ chức họp báo thông tin cụ thể về cáo trạng vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Các bị can Dương, Tiến sẽ bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất do hành vi man rợ, côn đồ, đê hèn. Còn bị can Thoại dù không trực tiếp gây án nhưng có liên quan, VKSND sẽ xem xét các tình tiết để truy tố khung hình phạt phù hợp”.

Ông Xuân cũng cho biết Dương chính là chủ mưu trực tiếp sát hại sáu người nhà ông Mỹ, Tiến giúp sức quyết liệt trong việc trói, siết cổ nạn nhân để Dương gây án.

Qua điều tra, dù bị can Thoại không trực tiếp gây án nhưng đã mua dao cho Dương để Dương gây án. Thoại dù lần đầu đến nhà ông Mỹ không gây án và lần thứ hai khi Dương rủ đi gây án thì Thoại từ chối nhưng không đi tố giác hành vi của Dương. Hành vi của Thoại đã cấu thành hai tội danh trên. Đến thời điểm này, có thể kết luận vụ án không có nghi can thứ 4.



Từ trái qua: Dương, Tiến, Thoại

Như Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin, kết luận điều tra của cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước nêu: Do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm với gia đình bạn gái nên rạng sáng 7-7, Dương rủ Tiến cùng mình gây ra vụ sát hại khiến sáu người trong nhà ông Mỹ thiệt mạng gây rúng động dư luận.

Trước khi vụ trọng án xảy ra, Thoại đã nhận lời và cùng Dương đến nhà ông Mỹ lúc 2 giờ sáng 5-7 để ra tay nhưng do không đột nhập vào trong nhà được nên cả hai quay về nhà trọ để chờ hôm sau tiếp tục ra tay. Tuy nhiên, hôm sau Thoại không tham gia cùng Dương nữa với lý do về quê thăm bà ngoại bị bệnh. Trước khi về quê Thoại đưa cho Dương một con dao Thái Lan do Thoại mua để gây án (sau này Dương dùng để đâm bà Nga tử vong). Trong vụ án này, Dương và Tiến chiếm đoạt số tài sản gồm năm chiếc điện thoại, một iPad, một máy tính xách tay và hơn 4 triệu đồng tiền mặt cùng một số đồ vật khác (tổng trị giá hơn 49 triệu đồng).

Cơ quan điều tra đã trưng cầu giám định tâm thần đối với Dương và Tiến, kết quả khẳng định cả hai đều không có bệnh tâm thần, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự trước, trong và sau khi gây án.

Hành vi của Dương và Tiến đủ yếu tố cấu thành tội giết người, cướp tài sản quy định tại Điều 93, 133 BLHS. Còn bị can Thoại đã biết rõ kế hoạch và mục đích gây án của Dương, cùng Dương mang theo công cụ đến nhà ông Mỹ để gây án nhưng do Vỹ không ra mở cổng nên cả hai không thực hiện được hành vi phạm tội như kế hoạch đã bàn bạc với nhau. Trên đường về Thoại chủ động nói với Dương khi về Thoại sẽ mua thêm một con dao Thái Lan để ngày mai đi tiếp (đã mua ngày 5-7-2015).

Mặc dù sau đó Thoại không đi gây án với Dương nữa nhưng không những không can ngăn Dương thực hiện hành vi phạm tội mà Thoại còn cung cấp hung khí cho Dương.