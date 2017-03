Vụ thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa trái luật: Hủy quyết định thu hồi

Ngày 14-8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã giao quyết định giải quyết khiếu nại cho LS Nguyễn Đình Thơ, Chủ nhiệm Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Văn phòng LS Nguyễn Đình Thơ.





Luât sư Nguyễn Đình Thơ

Theo quyết định này, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã quyết định thu hồi và hủy bỏ quyết định thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa (GCNBC) số 01/PC46 ngày 14-7-2015 do ông Nguyễn Minh Học, Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa ký, về việc thu hồi GCNBC số 19/PC46 ngày 11-5-2015. Quyết định cũng nêu rõ GCNBC số 19/PC46 ngày 11-5-2015 mà cơ quan CSĐT Công an Khánh Hòa đã cấp cho LS Nguyễn Đình Thơ vẫn tiếp tục có hiệu lực.

Trước đó, báo Pháp Luật TP.HCM ngày 4-8 có bài “Thu hồi giấy chứng nhận người bào chữa trái luật” phản ánh: ngày 11-5, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa cấp GCNBC cho LS Nguyễn Đình Thơ để bào chữa cho một bị can trong vụ án tham ô tài sản do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, điều tra.

LS Thơ liên hệ với điều tra viên và được mời tham dự một buổi hỏi cung. Sau đó, LS Thơ tiếp tục liên hệ với điều tra viên yêu cầu được tham dự các buổi hỏi cung tiếp theo nhưng không được đáp ứng.

Ngày 14-7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định thu hồi GCNBC đối với LS Thơ, với lý do luật sư này có mối quan hệ với người tiến hành tố tụng trong vụ án hình sự trên, sẽ không đảm bảo khách quan trong quá trình giải quyết vụ án nhưng không nói rõ quan hệ như thế nào.

Sau khi LS Thơ khiếu nại nhưng không được giải quyết, Đoàn LS tỉnh Khánh Hòa có công văn gửi thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an tỉnh, VKSND tỉnh phản đối sự việc trên.

Ngay trong ngày báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh sự việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định thu hồi. Do LS Thơ bận đi công tác nên đến ngày 14-8 mới giao quyết định cho LS này.