Vụ tiêm HIV trẻ: Gia đình cháu bé không đòi bồi thường

Ngày 25-7, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tiến hành xét xử sơ thẩm lần hai vụ án cố ý lây truyền HIV cho người khác, cưỡng đoạt tài sản đối với hai bị cáo Lê Trung Linh và Huỳnh Văn Thế..

Tại phần xét hỏi, Linh cho hay trong quá trình bàn bạc kế hoạch hại cháu H. không thấy bà Thảo có biểu hiện tâm thần. Tuy nhiên trong một lần có nghe bà Thảo gọi điện lúc nửa đêm than buồn, chán, không thiết sống vì chuyện người yêu có con riêng với người khác còn thực tế như thế nào thì Linh không biết.

Chủ tọa và các hội thẩm đã thẩm vấn rất kỹ Linh và Thế về việc vì sao quen bà Thảo, được bà Thảo thuê và trả, nhận tiền như thế nào, những cách các đối tượng đã bàn để sát hại cháu H., theo dõi chị L. như thế nào…

Linh khai trước khi tiêm HIV, các đối tượng đã từng dự tính bắt cóc cháu H., bà Thảo ôm cháu H. lao vào ôtô, cho rắn độc cắn… Linh thấy hối hận và xin lỗi gia đình bị hại vì tiền mà phạm tội như thế.



Chị L. nói mình không yêu cầu các bị cáo bồi thường. Mong HĐXX xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Khi con bị tiêm chị đã đưa con đi uống thuốc chống phơi nhiễm, cháu bị ảnh hưởng nhiều về sức khỏe nhưng rất may mắn đã âm tính với HIV.



Chị L. trả lời tại tòa



Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện công bố một số bản khai của bà Thảo



Bị cáo Linh sau phần xử buổi sáng 25-7

Thẩm phán Huỳnh Ngọc Thiện, TAND tỉnh BR-VT đã hỏi bác sĩ Lê Văn Hùng- Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa: trong giám định pháp y tâm thần thường kết luận đối tượng có biểu hiện tâm thần “trước, trong và sau khi gây án”, vậy cụ thể trước là trong khoảng thời gian bao lâu? Bởi theo lý lịch bị can thì gia đình, người thân bà Thảo không có tiền sử mắc bệnh thần kinh. Thời điểm mới bị bắt giữ, trong bản khai với công an TP. Vũng Tàu ngày 15-4-2016 và một số bản cung khác, bà Thảo khai rất rõ ràng, rành mạch về hành vi phạm tội, cho rằng sức khỏe hoàn toàn bình thường và xin được khoan hồng về tội lỗi gây ra. Sau đó khi hồ sơ được chuyển lên công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, làm việc với điều tra viên có nội dung bà Thảo khai, có nội dung không khai.

Bác sĩ Lê Văn Hùng khẳng định trong thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế về giám định không nói rõ cụ thể trước khi gây án là thời gian bao nhiêu lâu. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hùng thì là khoảng thời gian rất gần với thời điểm phạm tội. Ông cũng nói đã dựa vào hồ sơ của công an về lời khai của gia đình bà Thảo, người lái xe cho bà Thảo…. để giám định tâm thần đối với bà này.

Luật sư bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bà Thảo cũng xét hỏi các bị cáo xoay quanh việc bà Thảo có biểu hiện thần kinh không bình thường đúng không; tiền chị L. bán chung cư từ đâu có... Tuy nhiên tòa đã nhắc nhở luật sư không hỏi những câu hỏi đã được tòa làm rõ. Chị L. cũng từ chối trả lời các câu hỏi luật sư đưa ra.

Phát biểu quan điểm luận tội, đại diện VKS cho rằng Linh và Thế là người nghĩ ra cách truyền HIV cho cháu H. và được Thảo đồng ý. Các bị cáo có sự nghiên cứu, bàn bạc, chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi thực hiện kế hoạch và phân công vai trò từng người. Sau khi tiêm cháu H. xong các bị cáo còn theo dõi cháu H. nhằm mục đích chắc chắn rằng cháu H. bị nhiễm HIV. Việc cháu H. có kết quả âm tính với bệnh HIV là ngoài ý muốn chủ quan của các bị cáo. Ngoài ra, Thế còn có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của chị L. để lấy tiền, hành vi của Thế là cưỡng đoạt tài sản. Riêng về hành vi cướp giật thùng đồ của chị L. hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ.

Theo Viện, hành vi của các bị cáo là vô cùng nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về sức khỏe và quyền sở hữu tài sản của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an, gây bất bình lớn trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo có đủ nhận thức về pháp luật và xã hội, biết rõ căn bệnh HIV hết sức nguy hiểm, hiện chưa có thuốc chữa trị, người nào bị nhiễm HIV sẽ đau đớn trong một khoảng thời gian rồi chết. Chưa kể căn bệnh có thể lây lan cho nhiều người khác…

Xét thấy cần xét xử các bị cáo ở mức hình phạt nghiêm khắc. Tuy nhiên các bị cáo đã thành khẩn khai báo. Ngoài ra căn cứ NQ41/QH ngày 20-6-2017 của Quốc hội và các văn bản áp dụng các quy định có lợi cho người phạm tội thì cần áp dụng khoản 2 Điều 149 BLHS 2015 để xét xử, quyết định mức hình phạt cho các bị cáo Linh và Thế.

Từ những căn cứ trên Viện đề nghị Tòa tuyên Lê Trung Linh mức án 9-11 năm tù về tội cố ý truyền HIV cho người khác. Bị cáo Huỳnh Văn Thế 8-10 năm tù về tội danh trên và 3-4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Phiên tòa tiếp tục vào 14 giờ chiều 25-7.