Vụ tố cáo ‘biến tài sản của dân thành của DN’: Công an vào cuộc

Sáng 16-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết công an tỉnh đang phối hợp với Công an huyện Đồng Phú làm rõ các thông tin liên quan đến việc người dân tố cáo bị nhóm người vào vườn cao su đem gậy gộc, hung khí, súng… đe dọa.

“Hiện công an đang tiếp tục làm rõ các tình tiết liên quan đến sự việc mà hai phía tố cáo và những người bị tố cáo, việc gây thương tích thế nào công an sẽ tiếp tục làm rõ” - vị lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết.

Trước đó, như đã thông tin , liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Phước đã chỉ đạo lãnh đạo UBND tỉnh và các ban ngành liên quan làm rõ việc ông Phan Minh Anh Ngọc (65 tuổi, ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) gửi đơn cầu cứu, tố cáo các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Phước về việc có nguy cơ mất trắng 40 ha cao su vì Sở NN&PTNT, Sở TN&MT tỉnh Bình Phước xác nhận, ra sổ đỏ có số diện tích cao su của ông Ngọc cho chính DN mà ông Ngọc hợp tác đầu tư.

Theo ông Ngọc, năm 2008, ông ký hợp đồng với Công ty Hùng Nhơn do ông Vũ Mạnh Hùng làm giám đốc để đầu tư, trồng cao su trên 40 ha đất của Công ty Hùng Nhơn. Tại các hợp đồng ghi rõ người đầu tư phải thanh toán cho Công ty Hùng Nhơn 14-15 triệu đồng/ha đất. Sau đó, bên B bỏ tiền khai hoang, trồng cao su và được hưởng toàn bộ hoa lợi hình thành trên đất.

Ông Ngọc cho biết ông đã trả cho Công ty Hùng Nhơn 560 triệu đồng rồi đầu tư hơn 4 tỉ đồng để khai hoang, trồng 40 ha cao su. Theo thỏa thuận, Công ty Hùng Nhơn chịu trách nhiệm tách sổ, làm giấy chủ quyền 40 ha này cho ông Ngọc, thời gian giao sổ là năm 2010. “Cuối năm 2015, tôi ủy quyền cho người quản lý, khai thác mủ nhưng ông Hùng nói tôi còn nợ tiền nên ngăn cản, đe dọa, không cho khai thác” - ông Ngọc nói…

Trao đổi với PV, ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Công ty Hùng Nhơn, cho biết: “Tôi không dùng súng đe dọa gì và đó là súng nước của con tôi. Chúng tôi không xô xát gì với người của phía ông Ngọc. Trong sự việc trên tôi có đủ chứng cứ để nói rằng đó là tài sản của công ty tôi. Bên công ty tôi đưa cho ông Ngọc 3,5 tỉ đồng để mua giống và khai hoang đất trồng cao su, ông Ngọc chỉ đi làm thuê. Và số cao su trên là tài sản của DN chúng tôi chứ không phải của ông Ngọc. Việc ông Ngọc nói có hợp đồng hợp tác đầu tư vậy thì biên nhận của hợp đồng đâu. Nếu không có biên nhận thì hợp đồng đó còn có giá trị pháp lý không. Việc ông Ngọc tố cáo các cơ quan biến tài sản của dân thành của công ty chúng tôi là không đúng. Ông Ngọc còn nợ tôi 15 tỉ đồng, tôi có cơ sở đầy đủ”.

Phía ông Ngọc thì cho rằng ông chỉ nợ ông Hùng 3,5 tỉ đồng và việc nợ này đang được tòa án giải quyết, còn diện tích 40 cao su là tài sản của ông.