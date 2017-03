Vụ 'tố cha hiếp dâm...': Đề nghị truy tố người cha tội cưỡng dâm

Ngày 15-6, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) vừa có kết luận điều tra bổ sung, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố LH (62 tuổi, ngụ xã Ninh Phú, thị xã Ninh Hòa) tội cưỡng dâm. Người bị hại trong vụ án này là chị LTN (40 tuổi, con của H.).

Theo đó, từ năm 1991, khi N. mới 15 tuổi, H. nhiều lần đe dọa, cưỡng hiếp con gái mình, làm N. sinh ra hai con gái vào các năm 1993 và 1997.

Đến giữa năm 2012, sau khi được hội phụ nữ hỗ trợ tiền xây dựng nhà ở, N. không còn ở chung nhà với cha và mới thoát khỏi việc bị cưỡng ép quan hệ.



Bị cáo LH tại phiên tòa sơ thẩm.

Trước đó, sau khi chị N. có đơn tố cáo hành vi mất nhân tính của cha mình đến cơ quan chức năng, Công an thị xã Ninh Hòa lần lượt khởi tố bị can đối với H. và LTN cùng về hành vi loạn luân.

Tháng 1-2015, VKSND thị xã Ninh Hòa truy tố hai bị can này cùng tội danh trên. Tại phiên tòa sơ thẩm cuối tháng 12-2015, TAND thị xã Ninh Hòa trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp để điều tra bổ sung, làm rõ từng hành vi phạm tội của H. để xác định đúng tội danh, tránh để lọt tội phạm, làm oan người vô tội.

Trong quá trình điều tra bổ sung, Công an thị xã Ninh Hòa đã ra quyết định đình chỉ bị can đối với chị N. với lý do cho rằng “xét thấy trước khi hành vi phạm tội được phát giác, N. đã khai rõ sự việc, góp phần có hiệu quả vào việc phát hiện, điều tra tội phạm”.

Cùng thời điểm, công an thị xã cũng thay đổi các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H., chuyển từ tội loạn luân sang tội cưỡng dâm. Từ đó, chị N. từ bị can trở thành người bị hại trong vụ án cưỡng dâm.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, luật sư Nguyễn Hồng Hà, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa (bảo vệ miễn phí cho chị N.), cho rằng trong quyết định đình chỉ bị can đối với chị N., Cơ quan CSĐT Công an thị xã Ninh Hòa căn cứ vào khoản 2 Điều 25 BLHS về miễn trách nhiệm hình sự là không đúng.

“Lẽ ra cơ quan điều tra phải xác định chị N. không có hành vi phạm tội vì sự thật chị là người bị hại, trực tiếp tố cáo hành vi của H. từ năm 1989 đến tháng 7-2012. Do đó, chúng tôi sẽ kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét lại trong quá trình xử lý vụ án này” - luật sư Hồng Hà nói.