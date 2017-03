Vụ Trần Minh Lợi: Ghi âm, ghi hình vì bị thuyết phục

Sau phần nghỉ giải lao trong buổi sáng (23-3) phiên tòa xét xử Trần Minh Lợi, HĐXX tiến hành phần xét hỏi đối với bị cáo Huỳnh Kim Cao Trí.



Bị cáo Huỳnh Kim Cao Trí khai không biết có việc ghi âm, ghi hình khi đưa tiền



Trí khai khi được em gái là Huỳnh Thị Cao Thương nhờ lo tại ngoại cho chồng Võ Ngọc Hà bị bắt về tội đánh bạc nên đồng ý giúp vì nghĩ thương em.

Trí nói rằng, quá trình uống cà phê nghe người ta nói muốn lo tại ngoại thì phải mất 15-20 triệu đồng. Khi Trí về nhà Thương thì gặp Nguyễn Thị Tý, Trương Thị Lan cũng đang có mặt tại đây nên đứng nói chuyện và thông tin cho những người này biết muốn lo việc tại ngoại thì phải chuẩn bị 20 triệu đồng.

Những người này nhờ Trí giúp lo tại ngoại cho chồng, con, Trí trả lời “Nếu muốn đi cùng thi đi. Tiền của ai thì tự cầm đưa”.

Về khoản tiền 20 triệu đồng lo tại ngoại cho chồng của Thương, Trí khai là vay của chính Thương.

Các bị cáo sau đó đã liên hệ qua điện thoại hẹn mang tiền đến quán cà phê Giọt Đắng để đưa cho Lãnh Thanh Bình. Trí nhận, khi đến quán, bản thân đã gom 60 triệu đồng rồi bỏ vào túi xách của Bình mang theo.

HĐXX truy vấn, bị cáo có biết Bình là người có thẩm quyền để lo tại ngoại hay không, Trí trả lời không biết và lý giải, bị cáo suy nghĩ là đưa tiền cho Bình, Bình sẽ nhờ người có trách nhiệm giúp đỡ.

Trí khai thời điểm đưa tiền không biết việc Nguyễn Xuân An ghi âm, ghi hình và An cũng không nói gì về việc thu thập chứng cứ để tố cáo.

“VKS truy tố bị cáo tội đưa hối lộ số tiền 60 triệu là không đúng, oan. Số tiền của ai người đó đưa, bản thân tôi chỉ đưa 20 triệu đồng”, Trí khai tại tòa.

Đến phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Xuân An, An thừa nhận có hành vi đưa hối lộ, nhưng bị truy tố như vậy là chưa phù hợp, oan cho bị cáo.

An cho rằng bị cáo Lan (dì của An) nhờ nên mới giúp đỡ. Tuy nhiên, khi biết phải đưa 20 triệu đồng nên rất bức xúc. An tìm trên facebook và quen biết Trần Minh Lợi nên kể lại sự việc và nhờ giúp đỡ.

“Ông Lợi hỏi có máy, móc thiết bị gì để ghi âm, quay clip không, bị cáo trả lời không có. Lợi sau đó hướng dẫn cách dùng điện thoại để ghi âm, quay clip” – An kể lại tại tòa.



Bị cáo Nguyễn Xuân An khai báo tại tòa



Cũng theo lời khai của An, khi nghe ông Lợi hướng dẫn, An từ chối không làm vì sợ ảnh hưởng đến uy tín. Tuy nhiên, Lợi thuyết phục nhiều lần, nói đấu tranh phải chấp nhận hi sinh. Lợi có phân tích hành vi đánh bạc của những người dân trên là rất nhẹ, sẽ không bị khởi tố, An thấy yên tâm, tin nên tiến hành ghi âm, ghi hình việc đưa tiền.

An cũng khai là bạn học chung lớp cấp ba với Lãnh Thanh Bình. Khi bị cáo Lan nhờ lo tại ngoại cho chồng, An đã tìm số điện thoại của Bình trên facebook rồi gọi điện thăm hỏi.

“Bị cáo hỏi Bình muốn lo tại ngoại phải mất 15 triệu phải không thì Bình nói 20 triệu” – An thuật lại.

An nói rằng, biết việc ghi âm, ghi hình sẽ ảnh hưởng đến Lãnh Thanh Bình. Lúc đầu, An suy nghĩ chỉ ghi âm, ghi hình rồi để đó, không đưa cho Lợi. Tuy nhiên, An sau đó vẫn chuyển các chứng cứ cho Trần Minh Lợi.

11g20 HĐXX tuyên bố tạm nghỉ, phần xét hỏi đối với bị cáo An và các bị cáo còn lại sẽ được tiếp tục trong phiên tòa chiều nay.