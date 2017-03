Vụ ‘Tự THA, VKS bị khiếu nại’: VKSND Tối cao yêu cầu kiểm tra, báo cáo

Viện Tối cao yêu cầu VKSND tỉnh Bình Thuận báo cáo lãnh đạo VKSND Tối cao phụ trách và gửi báo cáo về văn phòng VKSND Tối cao để theo dõi.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, rạng sáng 16-4-2010, anh Mai Văn Hà lái xe khách thuê cho doanh nghiệp vận tải Cúc Tư từ Phú Yên vào TP.HCM. Đến Km 1.645 quốc lộ 1 (địa phận Bắc Bình), một xe tải chở sắt chạy ngược chiều đã đụng vào hông xe anh Hà khiến xe anh mất lái, sạt lề, chạy thêm một đoạn ngắn rồi bị lật. Tai nạn xảy ra làm hai hành khách thiệt mạng, một số hành khách khác bị thương.



Anh Mai Văn Hà, người đang đòi bồi thường oan và yêu cầu được công khai xin lỗi. Ảnh: P.NAM

Dù lỗi phần lớn do xe tải nhưng anh Hà vẫn bị khởi tố, bắt tạm giam. Doanh nghiệp Cúc Tư bị cơ quan điều tra yêu cầu nộp 50 triệu đồng để đảm bảo việc thi hành án. Vụ án có đến sáu kết luận điều tra, năm cáo trạng nhưng không xét xử được do chứng cứ mâu thuẫn, không thuyết phục. Cuối cùng, ngày 13-11-2015, anh Hà đã nhận được quyết định đình chỉ điều tra do đã hết thời hạn điều tra mà không chứng minh được bị can phạm tội.

Sau khi anh Hà được đình chỉ điều tra, ông Hồ Trư là chủ doanh nghiệp tư nhân Cúc Tư đến VKSND huyện Bắc Bình để nhận lại số tiền trên nhưng VKSND huyện Bắc Bình trả lời số tiền này đã giao hết cho người bị hại. Do đó ông Trư đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng khiếu nại và yêu cầu VKS huyện phải trả lại số tiền này.