Vụ Vinasun kiện Grab: Vì sao tòa phải kéo dài ngày xử?

Chiều nay (23-11), phiên tòa xử vụ tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 41,2 tỉ đồng giữa nguyên đơn là Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (sở hữu thương hiệu taxi Vinasun) và bị đơn Công ty TNHH Grab (Grab) bước vào phần tranh luận.

Cuối buổi chiều nay, HĐXX cho biết phần tranh luận chưa chấm dứt. Nếu cần thiết thì HĐXX sẽ yêu cầu các bên tranh luận bổ sung.



Theo HĐXX, đây là phiên tòa phức tạp và liên quan đến nhiều bên nên xét thấy cần kéo dài và có thời gian để cân nhắc. Vì nhiều lý do khách quan như tòa đang trùng tu, thẩm phán bận rất nhiều phiên tòa, nhất là trong tháng 11 này, nhiều phiên tòa lớn diễn ra cùng lúc... khiến thiếu phòng xử nên không thể kết thúc phiên tòa sớm. HĐXX cũng mong được thông cảm vì phiên xử diễn ra trong không gian chật hẹp...

HĐXX thống nhất phiên tòa chiều nay tạm nghỉ và sẽ tiếp tục làm việc vào 8 giờ sáng 30-11.

Đây là lần thứ năm phiên tòa này được đưa ra xét xử sau khi đã nhiều lần hoãn để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến giám định thiệt hại cũng như chứng cứ của vụ án.



Trong phiên tòa sáng qua, HĐXX đã thông báo về văn bản dài bốn trang của Công ty Cửu Long với nội dung khẳng định sự xuất hiện của Grab và Uber đã tác động tiêu cực đến lợi nhuận của Vinasun.



Đại diện Vinasun tại tòa chiều 23-11.

Vinasun cho rằng hoàn toàn đồng ý với những giải thích của Công ty Cửu Long, yêu cầu đòi Grab bồi thường cho Vinasun là hợp lý. Các kết luận giám định đều đưa ra những số liệu cụ thể thể hiện mức độ thiệt hại của Vinasun, theo đó thì thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều so với các số liệu trong kết luận. Cụ thể là Grab đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi: Cước xe 0 đồng khiến khách hàng không lựa chọn taxi truyền thống nên gây thiệt hại cho hãng taxi, trong đó có Vinasun.

Theo kết luận giám định, tổng số thiệt hại do Grab và Uber gây ra là 158,6 tỉ đồng, trong đó do Grab gây ra là 85,9 tỉ đồng. Nguyên nhân được xác định là do sự xâm nhập của Grab gây ra, là mối quan hệ nhân quả. Các kết quả giám định dựa trên phân tích thị trường của ba công ty chứng khoán.

Theo Vinasun, mỗi năm số tài xế nghỉ việc hơn 8.000 người. Người lao động nghỉ việc hàng loạt khiến Vinasun phải bỏ ra gần 9 tỉ đồng để trợ cấp. Số xe nằm bãi của Vinasun cũng theo đó mà ngày càng tăng. Và Vinasun cũng phải bỏ ra những chi phí, trả nợ vay ngân hàng. Báo cáo của Công ty Cửu Long đã chỉ ra một phần thiệt hại này.

Liên quan đến cổ phiếu và cổ tức bị sụt giảm, Vinasun cho rằng cần có học vấn và kiến thức mới hiểu được. Kết quả kinh doanh sụt giảm dẫn đến hậu quả cổ tức cổ đông cũng bị sụt giảm. Grab cho rằng đã mang đến lợi ích cho đất nước Việt Nam và con người Việt Nam là không đúng...