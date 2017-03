Vụ xe tang vật thành sắt vụn: Tòa trả cà vẹt cho bị hại

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, nhiều người dân không may khi có xe là tang vật của vụ án bị tạm giữ, khi nhận xe về thì chỉ còn là… sắt vụn. Do tiền sửa nhiều hơn tiền mua xe mới nên họ bỏ luôn.

Trong đó có trường hợp của bà Nguyễn Thị Mai. Tháng 11-2013, chiếc xe 25 chỗ của bà dừng đèn đỏ ở khu vực Linh Xuân - cầu vượt Thủ Đức thì bị xe đầu kéo tông vào. Hậu quả xe bà bị lật ngang, một số người bị thương.



Sau khi Pháp Luật TP.HCM thông tin, TAND TP.HCM đã trả lại cà vẹt cho bà Mai. Ảnh: N.NGA

Một năm sau, TAND quận Thủ Đức tuyên phạt tài xế xe đầu kéo hơn 10 tháng tù, buộc công ty có chiếc xe đầu kéo bồi thường cho bà Mai gần 80 triệu đồng, bồi thường cho tài xế của bà 4 triệu đồng tiền mất thu nhập do bị giữ bằng lái một tháng và tuyên trả xe cho cả hai bên (do Công an quận Thủ Đức đang tạm giữ).

Bà Mai kháng cáo, yêu cầu bồi thường chi phí sửa chữa xe hư hỏng và chi phí mất thu nhập do xe ô tô bị tạm giữ tại công an.

Tháng 2-2015, TAND TP.HCM đã chấp nhận đơn kháng cáo của bà, buộc công ty có xe đầu kéo bồi thường cho bà 150 triệu đồng. Đồng thời, tòa tách phần bồi thường thiệt hại kinh doanh do xe bị hư hỏng và bị tạm giữ ra khỏi vụ án hình sự để bà Mai khởi kiện dân sự.

Sau đó bà làm đơn nhận lại xe thì không được nhận giấy tờ xe (cà vẹt) vì “thi hành án nói tòa tuyên chỉ trả xe chứ không trả cà vẹt” - bà Mai kể. Bà qua công an hỏi thăm về giấy tờ xe thì nhận được hướng dẫn qua tòa. TAND quận Thủ Đức lại hướng dẫn bà đến TAND TP.HCM.