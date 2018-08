Theo hồ sơ, tối 8-3-2017, Lê Công Luân và Ngô Văn Thìn cùng một số người khác rủ nhau đến quán ăn nhậu. Lúc này, Hoài đang ngồi trong quán uống bia một mình. Thấy nhóm Luân vào, Hoài quay sang nói chuyện, kể việc trước đây có đánh nhau với người khác. Luân nói “ông lớn rồi, lo làm ăn nuôi con chứ tướng ông mà đánh được ai”.

Nghe vậy, Hoài cầm ly bia thủy tinh đi đến đánh vào đầu Luân làm vỡ ly. Thìn can ngăn cũng bị Hoài dùng ly đã vỡ đánh nhiều cái. Hậu quả, Luân bị thương tích 10%, Thìn thương tích 7%; cả hai đã làm đơn yêu cầu khởi tố đối với Hoài.

Ngày 23-5-2017, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Tuy Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoài về tội cố ý gây thương tích.

Vừa nhận quyết định khởi tố, thì ngay chiều hôm đó Hoài đang ngồi tại tiệm sửa xe trên vỉa hè thì thấy chị Nguyễn Phạm Tiểu My ở kề vách nhà Hoài đi xe mô tô ngang qua. Do bực tức vì trước đây My đã cãi nhau với vợ mình nên Hoài chỉ tay vào chị My chửi tục, đe dọa giết chị My. Chị My không dám nói gì, chạy xe đi.

Khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, Hoài thấy chị My đi xe mô tô đi ngang qua liền lấy 1 con dao đuổi theo để chém nhưng không kịp. Hoài quay về giấu dao rồi nhậu tiếp.

Khoảng 10 phút sau, thấy chị My quay về, Hoài lấy dao rồi điều khiển xe mô tô đuổi theo chém chị My hai phát làm chị My ngã xuống đường. Hoài điều khiển xe chạy trốn, sau đó bị bắt theo lệnh truy nã.

Chị My được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, bị thương tích 21%.