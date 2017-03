Vừa ra tù đã hiếp dâm con riêng của vợ

Dù Long cũng như phía nạn nhân đều có đơn xin giảm án nhưng HĐXX nhận định không có tình tiết gì mới để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo này.

Bị cáo Long tại phiên tòa.

Theo hồ sơ năm 1995, Long kết hôn với bà T và làm ăn sinh sống tại xã Tân Định, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đến năm 2000, Long bị TAND tỉnh tuyên phạt 10 năm tù về tội giết người và đi chấp hành án.

Thời gian này, bà T ở nhà có quan hệ với người đàn ông khác và sinh ra bé H năm 2002. Còn Long chấp hành án được khoảng 5 năm thì được cho về tiếp tục sinh sống với bà T. Cuối tháng 10-2011, trong lúc đang rửa chén sau bếp nhìn thấy cháu H đang tắm trong nhà tắm, Long liền nảy sinh ý đồ xấu. Long vào nhà tắm và giở trò đồi bại với cháu H. Xong việc Long còn dặn cháu không được nói với ai. Sau đó, Long tiếp tục buộc cháu H quan hệ khi bà T không có ở nhà.

Đến ngày 8-11-2011, vô tình về nhà sớm, bà T phát hiện ra sự việc. Sau khi gặn hỏi biết con bị xâm phạm nhiều lần, bà T đã lấy dây xích đánh và chửi Long. Lợi dụng lúc hàng xóm chạy qua can ngăn, Long bỏ trốn. Còn cháu H sau đó được mẹ dẫn đến công an trình báo. Long bị truy nã đến tháng 3-2014 thì bị công an bắt giữ.