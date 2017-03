Vướng vòng tù tội vì ‘già không nên nết’

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Bị can Minh làm nghề bán kẹo kéo và trò chơi bắn phi tiêu trúng thưởng trước cổng Trường Tiểu học Trưng Vương, phường 4, TP Tuy Hòa. Khoảng 12 giờ ngày 30-11-2015, thấy cháu NTMN (sinh năm 2006) từ trong trường đi ra, bị can ra hiệu cháu đi đến hẻm gần đó rồi đi xe đạp theo sau dựng xe vào tường nhà để cháu N. chơi bắn phi tiêu. Trong lúc cháu N. bắn phi tiêu, bị can đã có hành vi dâm ô đối với cháu N.

Quá trình điều tra, bị can còn khai nhận từng nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu N. và cháu NTMD (sinh năm 2006, là chị họ của N.).