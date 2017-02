Xách mã tấu đi tìm con nợ, gặp ngay... công an

Ngày 23-2, TAND TP.HCM đã bác kháng cáo y án hai năm tù đối với Doãn Quốc Vượng (SN 1986, quê Hải Phòng, tạm trú tại Hóc Môn) về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Lý do không có tình tiết gì mới để xem xét giảm án.



Tại toà, Vượng thành khẩn kể lại sự việc sáng ngày 5-4-2016. Trên đường XTS1 thuộc ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Vượng đang chạy xe máy đi tìm Nguyễn Anh Dũng là con nợ để "hỏi chuyện" thì bị công an mời về làm việc do công an phát hiện trên xe có mang theo 3 cây mã tấu và một con dao phay.



Bị cáo Vượng lúc toà nghị án

Cũng theo lời Vượng, Vượng cho anh Dũng mượn 7 triệu trả trong vòng 24 ngày mỗi ngày 350.000 đồng. Nhưng khi anh Dũng còn nợ hơn 5,6 triệu thì không trả nữa, Vượng gọi điện thì không nghe máy nên tìm đến nhà thì trốn không gặp. Nên Vượng mới đem theo mã tấu đi tìm...



Sau đó, công an kiểm tra tại nhà Vượng còn phát hiện một khẩu súng tự chế, côn nhị khúc và dao, ống tuýt kim loại. Vượng khai khẩu súng được một người (chưa rõ lai lịch) dẫn sang Campuchia mua với giá 9 triệu về phòng thân. Khi mua súng có 5 viên đạn và người bán đã bắn thử ba viên còn hai. Vượng đem súng về nhà cất giữ không ai biết.