Xài ảnh nhạc sĩ nổi tiếng, xin phép ai?

Trẻ sinh ra do mang thai hộ mang họ ai? Dự thảo BLDS (sửa đổi) chưa bao quát trường hợp trẻ sinh ra do mang thai hộ. Lúc đó cháu bé sẽ mang họ của người mẹ mang nặng đẻ đau hay họ của người cha, người mẹ đã gửi nhờ người đó mang thai? Khoa học đã cho phép lấy tinh trùng của người chồng vừa mất vì tai nạn giao thông để người vợ thụ thai, duy trì nòi giống và trên thực tế đã có những trường hợp như thế. Vậy đứa trẻ sinh ra có mất quyền thừa kế theo luật vì lý do cha mất trước khi nó ra đời hay không? Đây đều là những vấn đề thực tiễn mà BLDS (sửa đổi) cần dự liệu và điều chỉnh. ĐB Nguyễn Thị Thanh Hòa, Bắc Ninh