Xe máy 3,4 triệu đồng nhưng ‘trị giá’ 13 năm tù

Theo hồ sơ, khoảng 1 giờ 15 ngày 27-6, sau khi uống rượu, Giang rủ cả nhóm đi tìm tài sản lấy trộm bán lấy tiền tiêu xài. Cả nhóm đến khu vực Công viên 8-3, phường Mỹ Bình, thấy anh Phạm Hoàng Khang đang cầm điện thoại thì Minh bảo Tuấn Anh đến đánh, còn Khang lấy điện thoại. Tuấn Anh đến gần nhận ra Khang là người quen nên không thực hiện. Lúc này anh Nguyễn Văn Thảo điều khiển xe mô tô đến công viên ngồi ở ghế đá cách Minh, Sinh, Giang, Tuấn Anh khoảng 20 m. Minh kêu Tuấn Anh đến xem anh Thảo có tài sản không để chiếm đoạt. Khi Tuấn Anh đến gần thì bị anh Thảo đuổi đi nên quay trở lại nơi Minh, Sinh, Giang đang đứng. Minh kêu Tuấn Anh đến đánh anh Thảo, còn Minh, Sinh, Giang theo sau giúp sức để lấy tài sản. Tuấn Anh đến đánh và tri hô anh Thảo giật tài sản của Tuấn Anh. Thấy Minh, Sinh, Giang cùng chạy đến nên anh Thảo hoảng sợ và bỏ chạy. Minh đến lấy xe mô tô chở Giang, Sinh, Tuấn Anh đem đi bán nhưng bán không được.

Đến khoảng 7 giờ 30 cùng ngày, Tuấn Anh gọi điện thoại về nhà thì biết được công an đang tìm nên Tuấn Anh đến công an đầu thú và giao nộp lại xe mô tô. Đến ngày 16-7-2015, Minh, Sinh, Giang đến Công an phường Mỹ Bình đầu thú. Theo kết luận định giá, chiếc xe trị giá hơn 3,4 triệu đồng.