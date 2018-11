Xét xử vắng mặt bị cáo nhiễm HIV xâm hại bé gái 11 tuổi

Ngày 28-11, TAND tỉnh Ninh Bình mở lại phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Vũ Văn Hùng (52 tuổi, trú Trường Yên, Hoa Lư) về tội dâm ô với trẻ em.



Hùng là bị cáo trong vụ xâm hại một bé gái 11 tuổi gây phẫn nộ dư luận vào tháng 4-2017 vừa qua. Người này đang bị nhiễm HIV.



Lực lượng cảnh sát tới áp giải bị cáo ngày 28-11. Ảnh: TP

Tại phiên tòa hôm nay, Vũ Văn Hùng tiếp tục vắng mặt không lý do. Lực lượng Cảnh sát hỗ trợ tư pháp được yêu cầu dẫn giải bị cáo đến tòa, nhưng cũng giống như lần xét xử trước đó, Hùng lấy lý do bệnh tật nên không chấp hành. Do Hùng liên tục không đến tòa theo triệu tập, HĐXX quyết định xét xử vắng mặt bị cáo.

Sau một ngày xét xử, HĐXX TAND tỉnh Ninh Bình đã tuyên y án bị cáo Vũ Văn Hùng 2 năm 6 tháng tù giam về tội dâm ô với trẻ em. Đồng thời, buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần cho nạn nhân 17,6 triệu đồng.

Nói về bản án này, luật sư Trần Trâm, một trong những người bảo vệ quyền lợi cho nạn nhân, bức xúc cho biết: "Tôi thấy bản án này chưa thoả đáng, những phân tích trong quá trình xét xử có nhiều vấn đề được đưa ra, đã nói trong phiên toà sơ thẩm và trong phiên toà phúc thẩm cũng được nhắc lại. Ví dụ tình tiết bản thân bị cáo đã thực hiện hành vi, có mong muốn thực hiện giao cấu; đã có nhân chứng chứng kiến toàn bộ vụ việc; đã có tổn thương nghiêm trọng bộ phân sinh dục do cơ quan pháp y giám định... Thế nhưng tại phiên toà HĐXX không khẳng định rõ việc xung huyết do vật tày tì nén là do bị cáo Hùng gây ra, mà VKS lại cho rằng do mẹ bị hại gây ra…”



Tại phiên sơ thẩm, bị cáo Hùng bị áp giải tới tòa bằng xe cứu thương. Ảnh: TP

Hồ sơ vụ án cho thấy ngày 30-4-2017, trong lúc mẹ cháu NTHN (11 tuổi, trú cùng thôn với bị cáo) đi làm, Vũ Văn Hùng gọi cháu qua nhà để lấy mì tôm mang về ăn. Sau đó Hùng đã thực hiện hành vi đồi bại.

May mắn, do không thấy em về, chị cháu N. chạy sang tìm thì phát hiện sự việc liền gọi to tên em. Nghe tiếng gọi, Hùng vội đứng dậy kéo quần rồi đi xuống bếp.

Đi làm về, biết chuyện, bằng bản năng người mẹ vội pha nước muối để tắm cho con vì sợ bị lây nhiễm. Tiếp đó, bà sang nhà Hùng để nói chuyện nhưng Hùng trốn tránh nên bà báo công an.

Kết luận giám định pháp y cho thấy màng trinh cháu N. chưa bị rách nhưng xung huyết gốc màng trinh… Điều rất may mắn là kết quả xét nghiệm cho thấy cháu chưa bị nhiễm HIV (âm tính).

Sau đó VKSND huyện Hoa Lư truy tố Hùng về tội dâm ô đối với trẻ em theo khoản 1 Điều 116 BLHS năm 1999, mức hình phạt từ sáu tháng đến ba năm tù.

Ngày 27-6-2018, TAND huyện Hoa Lư tuyên phạt Vũ Văn Hùng hai năm sáu tháng tù về tội dâm ô với trẻ em. Ngoài ra, tòa buộc bị cáo bồi thường 17,6 triệu đồng cho bị hại và gia đình bao gồm tổn thất tinh thần, chi phí đi lại đưa cháu bé giám định, tiền mất thu nhập của mẹ nạn nhân.

Sau đó, gia đình cháu N. đã có đơn kháng cáo và phiên phúc thẩm hôm nay y án.