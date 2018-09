Xét xử vụ đánh ghen kinh hoàng ở Cà Mau

Ngày 18-9, TAND huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án đánh ghen kinh hoàng xảy ra hồi tháng 5-2018 tại địa phương này.

Sau hơn nửa ngày xét xử, Chủ tọa thông báo sẽ tuyên án vào ngày 20-9, tức thứ 5 tuần này.



Một cảnh đánh ghen trong vụ án được cắt ra từ clip (CTV).

Tại tòa, sau khi làm rõ tất cả hành vi phạm tội của các bị cáo, Đại viện viện kiểm sát huyện Cái Nước đã đề nghị tòa tuyên tất cả 6 bị cáo trong vụ án này cùng phạm tội Làm nhục người khác theo Điều 155 BLHS.

Về hình phạt, VKS đề nghị tất cả các bị cáo mức phạt tù từ 6 đến 9 tháng, nhưng cho hưởng án treo 5 bị cáo. Trong khi bị cáo khác là Huỳnh Thị Dung là người đánh ghen ké bị đề nghị án giam.

Như đã thông tin, vào đêm 13-5, Nguyễn Thị Diệu, 34 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau rủ rê nhiều thân nhân, bè bạn đi bắt ghen ở xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

Tại đây, nhóm của Diệu đã có các hành động đánh ghen, quay clip chồng mình và một phụ nữ không mặc đồ bị đánh đập, cắt tóc suốt gần 1 giờ đồng hồ.

Sau khi sự vụ bại lộ, Công an huyện Cái Nước đã khởi tố vụ án, khởi tố 6 bị can tội làm nhục người khác gồm Diệu và những người đánh ghen tiếp Diệu. Đó là các bị can Nguyễn Thị Huệ (dì ruột Diệu), Nguyễn Văn Đủ (em ruột Diệu), Lê Minh Kha (con bà Huệ), Trần Hoàng Vũ và Huỳnh Thị Dung người quen của Diệu.