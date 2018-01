Xét xử vụ đào hầm bí mật giấu thuốc nổ

Như đã đưa tin, ngày 3-8-2017, lực lượng Phòng Cảnh sát môi trường (PC49) Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) phá chuyên án VA617N, phát hiện căn hầm chứa 100 kg thuốc nổ và 40 m dây cháy chậm, 27 kíp nổ điện. Nghi can bị bắt giữ cùng tang vật là Trường.



Nguyễn Nhân Trường lúc bị bắt giữ tại "căn hầm bí mật".

Quá trình điều tra cho thấy Trường làm nghề lái máy xúc cho Công ty CP Xây dựng và khai thác khoáng sản NH (huyện Quỳ Hợp).

Đầu năm 2017, công ty trên đang làm thủ tục xin cấp phép khai thác mỏ tại lèn Năm Ngọn (xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp). Tháng 5-2017, giám đốc công ty giao việc quản lý mỏ đá cho Trường để đi Hà Nội chữa bệnh.

Sau đó, Trường đã mua của một người đàn ông ở Thanh Hóa (không rõ lai lịch) thuốc nổ và dây cháy chậm với giá 20 triệu đồng. Mua được số thuốc nổ trên, Trường về đào căn hầm bí mật trong khu vực mỏ đá để cất giấu thuốc nổ. Còn dây cháy chậm thì Trường cất trong lán của mỏ. Số thuốc nổ trên (1 tạ 67,6 kg) Trường khai mua về cất vào hầm bí mật để thuê công nhân khoan, nổ khai thác đá.



Tại phiên tòa, bị cáo Trường thành khẩn khai báo, thể hiện ăn năn hối cải và xin được giảm nhẹ hình phạt.