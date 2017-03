Xin lỗi hàng xóm vì… chửi tục

TAND TP Bến Tre (tỉnh Bến Tre) vừa xét xử vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại giữa nguyên đơn là bà C. và bị đơn là bà H., hai người hàng xóm với nhau. Tòa tuyên buộc bà H. phải công khai xin lỗi bà C. tại địa phương nơi cả hai cư trú.

Kiện vì bị chửi...

Trong đơn khởi kiện, bà C. ghi rằng xuất phát từ việc bà H. xây nhà trái phép nên bà cùng tập thể khu phố đến trình báo chính quyền địa phương. Cũng vì chuyện này mà sáng sớm 5-9-2013, canh lúc bà đi chợ về quẹo vào con hẻm thì bà H. đứng chỉ tay lên trần nhà và chửi thề: “ở xóm này có mấy con... ăn không ngồi rồi, nhiều chuyện vu khống tao…”.

Thấy vậy, bà dừng xe lại hỏi: “Chị chửi ai vậy?”. Bà ấy nói: “Tao chửi đổng... sao mày ra miệng”. Bà nói: “Ở đây toàn bà con xóm giềng, chị không có quyền chửi đổng như vậy”. Bà H. quơ tay múa chân và la lớn: “Con này là con... bà con ơi…”.

“Bà H. nói như vậy rất nhiều lần nên tôi mới gọi công an phường đến can thiệp. Ngay sau đó có hai công an đến. Bà H. vẫn chỉ tay vào mặt tôi và nói: “Trước mặt công an, tao nói mày là…, là…”. Sau đó, công an mời tôi và bà H. về trụ sở công an làm việc. Đến nơi, bà H. vẫn nói: “Đến đây tao cũng kêu mày là…”” - bà C. kể.

Sự việc được công an phường lập biên bản. Trong biên bản ghi rõ: “Bà H. có chửi bà C. là...”.

Theo bà C., kể từ đó bà phát bệnh và có đến khoa tim mạch bệnh viện tỉnh điều trị ba lần. Do sự việc trên đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe, uy tín, danh dự, nhân phẩm của bà nên bà khởi kiện, buộc bà H. phải công khai xin lỗi bà tại địa phương nơi bà cư trú. Đồng thời, bà H. phải bồi thường tiền thuốc men, xe cộ mà bà đã đi điều trị và tiền tổn thất tinh thần, tổng cộng gần 1,4 triệu đồng.

Bị đơn cũng yêu cầu xin lỗi, bồi thường

Bà H. thì trình bày: “Vào thời điểm trên bà và chồng cùng ông thợ hồ đứng trước cửa nhà nói chuyện về việc cơ quan nhà nước yêu cầu gia đình bà đập phần nhà doi ra phía trước. Ông thợ hồ hỏi bà: “Sao kỳ vậy?”, lúc đó bà mới nói bâng quơ rằng: “Hàng xóm này có mấy con... ăn không ngồi rồi mới đi thưa vậy”. Ngay lúc đó bà C. đi đâu về tình cờ nghe được mới dừng xe lại hỏi bà: “Mày chửi...?”. Bà trả lời: “Tao không chửi ai hết”.

Bà H. nói lúc đó chồng bà nắm tay lôi bà vào nhà. Sau đó công an phường đến mời bà về đồn lấy lời khai và lập biên bản sự việc. Bà khẳng định mình không xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà C. nên không đồng ý với yêu cầu khởi kiện của bà C.

Đồng thời bà có yêu cầu phản tố, yêu cầu bà C. phải công khai xin lỗi bà tại tổ dân phố vì bà C. có hành vi vu khống bà. Bà yêu cầu bà C. phải bồi thường thiệt hại kinh tế cho bà trong thời gian hầu tòa. Bà làm nghề sản xuất kinh doanh, buôn bán bánh kẹo, tòa án mời bà ba lần làm bà mất thu nhập mỗi ngày 900.000 đồng. Cộng với chi phí khám bệnh 50.000 đồng, tổng cộng bà C. phải bồi thường cho bà 2.750.000 đồng.

Buộc xin lỗi nhưng bác yêu cầu bồi thường

TAND TP Bến Tre nhận định giữa bà C. và bà H. có xảy ra cãi vã nhau, công an phường đã lập biên bản ghi nhận bà H. có chửi tục bà C. Biên bản này đều được bà C. và bà H. cùng ký tên thừa nhận. Vì vậy, căn cứ vào biên bản thì bà H. đã xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của bà C. Do đó, tòa chấp nhận yêu cầu của bà C. buộc bà H. phải xin lỗi bà tại nơi cư trú.

Đối với yêu cầu bồi thường chi phí điều trị bệnh, tòa cho rằng sự việc xảy ra vào 5-9-2013 nhưng đến 3-11-2013 bà C. mới nhập viện và được bệnh viện chẩn đoán là cao huyết áp. Với thời gian cách nhau 58 ngày như vậy thì hành vi chửi của bà H. không phải là nguyên nhân trực tiếp gây hậu quả dẫn đến bà C. phải nhập viện điều trị cao huyết áp. Do đó, yêu cầu này của bà C. tòa không có cơ sở để chấp nhận.

Về yêu cầu phản tố của bà H., căn cứ vào biên bản của công an phường có ghi bà H. chửi bà C. và đã được cả hai bà cùng ký tên xác nhận sự việc này… Từ đó tòa cho rằng yêu cầu phản tố của bà H. là không có cơ sở… Tương tự, tòa cũng bác yêu cầu bồi thường “chi phí hầu tòa” vì pháp luật chưa quy định về điều này.

Được biết sau phiên xử, cả bà C. và bà H. đều kháng cáo.