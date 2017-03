Xịt thuốc cỏ để đòi đất, bị xử tù

Dự kiến hôm nay (29-9), TAND huyện Châu Thành, Tây Ninh xử sơ thẩm lần 2 vụ ông Nguyễn Hoàng Hải (dược sĩ, cán bộ Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm - mỹ phẩm - thực phẩm thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh) bị truy tố về tội hủy hoại tài sản. Vụ án này từng bị TAND tỉnh Tây Ninh hủy án với nhiều phân tích theo hướng chứng cứ buộc tội chưa rõ.

Thuê người xịt thuốc cỏ để thu hồi đất

Theo hồ sơ, ông Hải được cha mẹ cho gần 15.000 m2 đất, trong khi diện tích đất này đang được ông Võ Quốc Tiến (anh rể ông Hải) trồng cấy theo lời cho mượn đất của mẹ ông Hải. Tháng 11-2013, ông Hải được cấp giấy đỏ toàn bộ diện tích đất này. Ông Hải thông báo cho ông Tiến là phải thu hoạch hết mía và khoai mì để chuẩn bị trả đất cho ông xây dựng nhà máy cồn. Cũng từ đó mâu thuẫn anh em trở nên trầm trọng.

Đầu năm 2014, UBND thị trấn Châu Thành hòa giải, ông Tiến đồng ý trả lại đất nhưng với điều kiện ông Hải phải hoàn trả số tiền hoa màu ông đang trồng cấy, ông Hải không đồng ý. Vì thế, UBND thị trấn đưa ý kiến: Yêu cầu ông Tiến trả lại phần đất đã trồng khoai mì, còn phần trồng mía thì phải gặp ông Hải để thương lượng thuê lại.

Chờ đến 20 ngày sau (tức ngày 27-1-2014), không thấy ông Tiến đến hỏi thuê đất, ông Hải đã thuê người xịt thuốc diệt cỏ lên diện tích 7.600 m2 gốc mía 35 ngày tuổi và 4.000 m2 đất trồng khoai mì 30 ngày tuổi. Thấy vậy ông Tiến gửi đơn tố cáo đến công an thị trấn.

Cho rằng đây là tranh chấp nội bộ gia đình nên ngày 13-2-2014 công an mời hai bên đến hòa giải. Hai bên vẫn giữ ý kiến như lần hòa giải thứ nhất tại UBND thị trấn.





Ông Nguyễn Hoàng Hải cùng khu đất mà ông từng cho người xịt thuốc cỏ trên mía, mì để đòi lại đất. Ảnh: T.TÙNG

Từ dân sự thành hình sự

Một tuần sau, UBND thị trấn Châu Thành mời hai bên đến hòa giải lần thứ ba. Lần này ông Tiến yêu cầu được bồi thường 43 triệu đồng, trong khi ông Hải chỉ chịu 10 triệu đồng.

Tháng 7-2014, ông Tiến khởi kiện ra TAND huyện Châu Thành yêu cầu ông Hải bồi thường thiệt hại do hoa màu bị phá hỏng số tiền 29 triệu đồng và được tòa thụ lý. Trong thời gian nghiên cứu hồ sơ vụ kiện, TAND huyện Châu Thành đã làm văn bản chuyển hồ sơ cho công an huyện vì cho rằng hành vi của ông Hải có dấu hiệu của tội hủy hoại tài sản theo Điều 143 BLHS. Đồng thời tòa cũng hướng dẫn ông Tiến làm đơn yêu cầu khởi tố gửi công an.

Tháng 10-2014, ông Hải bị khởi tố với hành vi thuê người xịt thuốc diệt cỏ vào mía, khoai mì nhằm mục đích hủy hoại tài sản của ông Tiến.

Ông Hải kêu oan vì cho rằng mình không cố ý hủy hoại hoa màu mà chỉ đòi lại đất của mình sau khi chính quyền hòa giải không thành. Về bản chất, đây chỉ là quan hệ dân sự vì hai bên đang thỏa thuận với nhau về số tiền bồi thường khi ông Tiến đã đồng ý trả đất cho ông. Việc định giá thiệt hại, đo đạc diện tích bị thiệt hại không đúng, không khách quan.

Hủy án sơ thẩm vì có nhiều mâu thuẫn

Xử sơ thẩm lần 1 vào tháng 3-2015, TAND huyện Châu Thành đã phạt ông Hải hai năm tù treo. Ông Hải tiếp tục kêu oan.

Ba tháng sau, TAND tỉnh Tây Ninh xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại. Tòa yêu cầu làm rõ vấn đề ông Tiến đã đồng ý giao trả đất cho ông Hải, hai bên đã tự thương lượng về mức bồi thường hoa màu trên đất, đã được UBND thị trấn Châu Thành hòa giải nhưng chưa thống nhất. Như vậy, ông Tiến và ông Hải thể hiện ý chí không có mục đích tiếp tục chăm sóc mía, mì nữa (giá bồi thường ông Tiến xác định trước khi hủy bỏ). Sau khi ông Hải xịt chết hoa màu thì ông Tiến đã khởi kiện dân sự yêu cầu bồi thường 29 triệu đồng.

Ngoài ra, tòa còn yêu cầu làm rõ nhiều vấn đề khác. Thứ nhất, về diện tích bị thiệt hại, chưa được đo đạc nên chưa biết chính xác thiệt hại là bao nhiêu. Thứ hai, việc định giá tài sản bị thiệt hại thực tế xảy ra trong vụ án chưa được xác định đúng. Thứ ba, việc yêu cầu định giá lại tài sản bị thiệt hại là thẩm quyền của TAND huyện, bởi ông Tiến khởi kiện và tố cáo yêu cầu bồi thường chỉ có 29 triệu đồng nhưng kết quả định giá thiệt hại là hơn 65 triệu đồng. Khi chưa rõ giá trị thiệt hại mà tòa vẫn đưa vụ án ra xét xử là không đúng vì diện tích và giá trị hoa màu bị thiệt hại được định giá có mâu thuẫn với yêu cầu bồi thường của người bị hại…

Sau khi điều tra lại, VKSND huyện Châu Thành vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về kết quả phiên xử.