Xô xát khi bắt nghi can đánh bạc, một cụ già chết

Theo đó, ngày 25-5, Công an huyện Phú Riềng phá một điểm đánh bạc, sau đó khởi tố và bắt một số người. Khi bắt, một số người tham gia đánh bạc đã chạy thoát.

Qua xác minh, công an xác định ông Nguyễn Văn Dũng (con ông Nghinh) có tham gia đánh bạc nên ngày 7-6 đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam. Lệnh được VKSND huyện phê chuẩn sáng cùng ngày.

Đến 19 giờ ngày 7-6, Thiếu tá Nguyễn Công Duy và Thượng sĩ Nguyễn Văn Thỏa (Đội CSĐT về TTXH Công an huyện Phú Riềng) phối hợp cùng Công an xã Long Hà tổ chức vây bắt nghi can Nguyễn Văn Dũng (con ông Nghinh) tại nhà ông Nghinh. Khi công an ập vào khống chế nghi can Dũng thì bị nhiều người thân lao vào xô xát. Lúc này ông Thỏa nổ súng bắn một phát chỉ thiên chứ không nổ súng vào ai.

Còn phía Nguyễn Văn Nhì (42 tuổi, con ông Nginh) nói khi công an đến bắt em ông đã không xuất trình thẻ ngành, lệnh bắt nên gia đình ông và hàng xóm mới ngăn, không cho bắt người.

Gia đình ông Nghinh cho rằng lúc đó ông Nghinh nhào đến ôm chân một chiến sĩ công an nhằm làm cho người này buông Dũng ra. Trong lúc giằng co, một phát đạn phát ra từ súng của lực lượng chức năng bắn sượt qua trán ông Nghinh khiến ông Nghinh bất tỉnh. Ông Nghinh được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường tới bệnh viện.



Ông Nghinh được đưa đi cấp cứu. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, sáng 9-6, trao đổi với PV Pháp Luật TP.HCM, Đại tá Trà Văn Hồng, Trưởng Công an huyện Phú Riềng, Bình Phước, cho biết: Nghi can Dũng bị bắt do có liên quan đến vụ đánh bạc, quá trình công an bắt có sự ngăn cản của gia đình ông Nghinh và người dân xung quanh dẫn đến công an phải nổ súng chỉ thiên. Việc công an nổ súng là để trấn áp đám đông chứ không hề bắn trúng ai. Ông Nghinh chết có thể do tuổi cao lại bị đám đông bao quanh nên mới ảnh hưởng đến tim mạch. Lúc đó lực lượng công an thấy ông Nghinh ngất đã yêu cầu đưa đi cấp cứu nhưng gia đình ngăn cản, khi thấy ông Nghinh mệt quá rồi gia đình mới chịu cho đưa đi bệnh viện.

Đại tá Hồng cũng cho biết: “Để khách quan, Công an tỉnh Bình Phước đã trưng cầu Cơ quan Giám định pháp y Trung ương tại TP.HCM khám nghiệm tử thi làm rõ nguyên nhân ông Nghinh tử vong”.

Đến sáng 8-6, thi thể của ông Nghinh đã được gia đình đưa về nhà để an táng. Sáng 8-6, đại diện phía công an đã đến nhà trao 30 triệu đồng cho gia đình lo hậu sự. Về phía gia đình ông Nghinh cũng đề nghị cơ quan chức năng điều làm rõ việc ông Nghinh bị trúng đạn tử vong.