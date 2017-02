Xôn xao clip bắt giữ phụ nữ giả ngây để bắt cóc trẻ em

Clip có nội dung một nhóm người đuổi theo bắt giữ một phụ nữ. Người đàn ông vừa rượt đuổi vừa la lớn giọng Nghệ An: "Đứng lại. Đứng lại nhanh. Đứng lại đây". Người phụ nữ này hốt hoảng tháo chạy.

Người đàn ông túm lấy tay bắt giữ người phụ nữ nói: "Mi vô đây bắt con nít làng choa" và đe dọa ném người này xuống sông.

Người phụ nữ liên tiếp van xin kêu dân làng cứu và cố tháo chạy nhưng bất thành.



Người dân rượt đuổi và bắt giữ một phụ nữ. Ảnh cắt từ video clip.

Sau đó, tiếng người đàn ông nói "còn có hai người đàn ông khác đã chạy trốn rồi". Đoạn cuối video cho thấy nhiều người dân chạy ra cùng bắt giữ và lấy dây vải trói người phụ nữ này. Một số người lớn tiếng đòi "tự xử" ném người phụ nữ này xuống sông.



Tang facebook chia sẻ clip này ghi: "Đây là đoạn video về người phụ nữ thường xuyên giả ngây ngô để bắt cóc trẻ con. Video vừa được anh Đông Hải quay lại tại xóm 4 xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu khi truy đuổi, bắt giữ người phụ nữ cố tình chạy trốn".

Một facebooker khác cũng chia sẻ clip kêu gọi mọi người có con nhỏ nêu cao cảnh giác: "Gần đây, có người phụ nữ thường xuyên tiếp cận, quanh quẩn nhà có con nít. Trong balo thường có thuốc đóng gói, dao kéo, quần áo, nước hoa... Đi theo người phụ nữ này còn một người đàn ông đi xe máy và quanh quẩn nhiều ngày trên địa bàn các huyện thuộc Nghệ An"...

Những trang chia sẻ clip này đều có hàng ngàn lượt người like (thích) chia sẻ video để "mọi người cảnh giác".

Video đang xôn xao. Nguồn Mạng xã hội.



Trong video thể hiện người dân bắt giữ rồi dùng dây trói người phụ nữ.

Tối 12-2, ông Dương Đăng Hoàng, Chủ tịch UBND xã Diễn Yên cho biết, video trên được cộng đồng mạng ghi là ở Diễn Yên khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng nên đang giao công an xã kiểm tra, làm rõ.

Ông Dương Mạnh Hiền, Phó Trưởng Công an xã Diễn Yên khẳng định: "Video clip trên không quay trên địa bàn xã chúng tôi và trên xã Diễn Yên không có trường hợp nào bắt cóc trẻ em. Chúng tôi rất vất vả, mệt mỏi khi phải liên tục giải thích với bà con nhân dân, tránh hoang mang".



Sáng nay 12-12, lãnh đạo Công an huyện Diễn Châu cho biết, thời quan gần đây trên địa bàn huyện không có chuyện vụ bắt cóc trẻ em và không bắt giữ nghi can nào bắt cóc trẻ em. Về video trên, Công an huyện Diễn Châu đang kiểm tra, làm rõ.