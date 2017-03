Xông vào phường chém người vẫn thoát tội, vì sao?

Truy đuổi tận trụ sở UBND phường để chém Như Pháp Luật TP.HCM từng thông tin, do trước đây bị nhóm của Quang đánh nên ngày 19-5-2015, Dũng đã nhờ Sang và hai người khác đi đánh trả thù. Sang gọi điện thoại rủ thêm sáu người nữa, tất cả đều đồng ý, chuẩn bị dao tự chế để tìm đánh Quang. Nghe người quen báo, Quang cũng rủ bạn lấy xe máy đi tìm nhóm của Dũng. Hai bên gặp nhau phía trước chợ Biên Hòa rồi xảy ra xô xát. Do yếu thế, nhóm của Quang bỏ chạy và bị nhóm của Dũng đuổi theo. Đến đường 30-4, phường Trung Dũng thì xe chở Quang bị té, Quang bỏ chạy vào trụ sở (tạm) của UBND phường Trung Dũng trốn. Băng của Dũng chạy đến, một nhóm đậu xe ngoài đường, một nhóm cầm hung khí chặn trước cửa UBND phường, ba người (trong đó có Sang) cầm mã tấu rượt theo Quang, xông vào trụ sở UBND để chém. Mặc dù người dân và cán bộ UBND phường ngăn cản nhưng các bị can vẫn quyết liệt chém Quang bằng được, sau đó bỏ chạy ra xe đợi sẵn để tẩu thoát. Quang được người dân đưa đi cấp cứu. Ngày 24-5, Quang và người đại diện hợp pháp đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án và xử lý các đối tượng đã gây thương tích cho Quang. Kết luận giám định pháp y kết luận thương tật của Quang là 3%. Ngày 26-5, Công an TP Biên Hòa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dũng, Sang và các đồng phạm về tội cố ý gây thương tích (khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại). Khởi tố và đình chỉ theo yêu cầu người bị hại 1. Những vụ án về các tội phạm được quy định tại khoản 1 các điều 104, 105, 106, 108, 109, 111, 113, 121, 122, 131 và 171 của BLHS chỉ được khởi tố khi có yêu cầu của người bị hại hoặc của người đại diện hợp pháp của người bị hại là người chưa thành niên, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất. 2. Trong trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu trước ngày mở phiên tòa sơ thẩm thì vụ án phải được đình chỉ… (Trích Điều 105 BLHS)