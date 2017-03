Xông vào trụ sở đánh công an còn quay clip, lãnh án tù

Hai đối tượng tại phiên tòa xét xử sáng nay.

Trước đó, khoảng 17 giờ 15 ngày 9-9, Lê Đức Minh gọi điện thoại đến trụ sở Công an phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy chửi bới. Không dừng lại ở đó, Lê Đức Minh còn chạy xe máy chở Lê Bá Thảo đến trước cổng Công an phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy lớn tiếng xúc phạm lực lượng công an phường.

Đồng chí Nguyễn Văn Chinh trực tại đơn vị yêu cầu Minh và Thảo vào trụ sở để làm việc nhưng cả hai la lối om sòm.

Cùng thời điểm này, Thiếu tá Trần Văn Quang, Phó Trưởng Công an phường Thủy Dương, đến làm việc thì bị Lê Đức Minh dùng chìa khóa, tay đánh vào đầu, vào miệng, còn Lê Bá Thảo dùng điện thoại quay lại sự việc. Sau khi đánh Thiếu tá Trần Văn Quang bị thương, Minh hung hãn quay sang hành hung đồng chí Nguyễn Văn Chinh.

Nhận được điện thoại của đồng đội, hai chiến sĩ Công an phường Thủy Dương là Dương Văn Ngọc và Hoàng Thế Nhân đến trụ sở nhưng cũng bị Lê Đức Minh dùng đá tấn công khiến đồng chí Dương Văn Ngọc bị thương.

Sau đó lực lượng Công an phường Thủy Dương đã khống chế được hai đối tượng hung hãn này.

Ngay trong tối 9-9, Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định tạm giữ Lê Đức Minh và Lê Bá Thảo về hành vi chống người thi hành công vụ và chuyển vụ việc lên Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tiếp tục điều tra, xử lý. Đến ngày 23-9, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam hai đối tượng về tội chống người thi hành công vụ.