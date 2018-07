Xử 3 bảo mẫu Mầm Xanh: Luật sư bị cáo xin lỗi gia đình bị hại

Tóm tắt vụ án Bị cáo Linh vừa là chủ cơ sở, là người quản lý đồng thời là người trực tiếp đứng lớp cùng với hai bảo mẫu là Đào và Phạm Như Huỳnh (sinh năm 1999, cà Mau) cùng chăm sóc các cháu.

Do các cháu khóc, không chịu ăn uống nên từ ngày 10-10-2017 đến ngày 10-11-2017, Linh, Đào và Quỳnh đã dùng tay, chân, dao, bình nước rửa chén, muỗng Inox, vung, nồi, dép, khăn tay đánh vào nhiều vùng trên người nhiều cháu đang chịu sự quản lý chăm sóc của Mẫu giáo Mầm Xanh và đã bị Báo Tuổi trẻ ghi nhận. Trước đó, VKS chỉ truy tố Linh và Đào, riêng Huỳnh không xử lý do chưa đến mức phải xử lý hình sự. Tuy nhiên, sau đó TAND quận 12 nhận định Huỳnh đã chứng kiến nhiều lần Linh hành hạ các bé và chính cô cũng trực tiếp tham gia. "Như vậy các bị can đã được thống nhất về mặt hành vi, tức là có yếu tố đồng phạm" nên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau quá trình điều tra lại, Công an quận 12 đánh giá hành vi của Huỳnh "đã gây ra sự đau đớn, khiếp sợ về mặt thể xác và tinh thần cho các cháu bé" nên quyết định khởi tố Huỳnh về tội hành hạ người khác. Tổng cộng có 24 cháu bị đánh trong đó có 6 cháu cơ quan cảnh sát quận 12 đã đăng báo nhắn tin nhưng đến nay chưa có ai đến liên hệ làm việc và 1 cháu mẹ cháu đã rút đơn tố cáo và không yêu cầu bồi thường. Về dân sự, gia đình các cháu bị hành hạ yêu cầu bồi thường 808.500.000 đồng. Đến nay các bị can và người liên quan không có khả năng bồi thường số tiền này