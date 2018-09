Xử án treo trái chỉ đạo của Thủ tướng, bị kháng nghị

Chiều 5-9, VKSND TP.HCM cho biết vừa qua Viện này đã kháng nghị một bản án cho hưởng án treo đối với tội phạm ma tuý của TAND quận Tân Bình. VKS TP đề nghị TAND TP.HCM xử phúc thẩm vụ án này theo hướng sửa án sơ thẩm, không cho bị cáo được hưởng án treo.

Hiện TAND TP.HCM đang thụ lý giải quyết phúc thẩm vụ án này.

Theo kháng nghị, bản án ngày 28-6-2018 của TAND quận Tân Bình cho bị cáo Bùi Thị Thuỳ Dung được hưởng một năm tù treo đối với tội tàng trữ trái phép chất ma tuý là chưa nghiêm, chưa thể hiện tính răn đe và phòng ngừa đối với tội phạm ma tuý.

Xử án treo đối với tội phạm ma tuý là chưa thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh với tội phạm ma tuý; đẩy mạnh các hoạt động điểu tra, phát hiện kịp thời bắt giữ và truy tố, xét xử nghiêm các tội phạm về ma tuý và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương nhằm giảm loại tội phạm này.



Thuỳ Dung sinh năm 1974, thường trú đường CMT8, phường 5, quận Tân Bình. Khuya 6-2-2018, Đội 3 Phòng Cảnh sát phản ứng nhanh Công an TP.HCM tuần tra trên đường Phạm Văn Hai, phường 3, quận Tân Bình. Các chiến sỹ công an đã bắt quả tang Dung đang giữ một gói nilong ma tuý ở thể rắn, gồm 0,5855 g chất Ketamine và 1,0261 g chất MDMA. Tại Công an quận Tân Bình, Dung đã thừa nhận hành vi phạm tội.