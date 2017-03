Xử nặng nhóm người nước ngoài giả cảnh sát lừa đảo

TAND TP.HCM đã tuyên phạt Chiu Yung Sheng (35 tuổi, quốc tịch Đài Loan) 14 năm tù, Li Hui Yu (tên gọi khác Lê Thị Hà, 36 tuổi, quốc tịch Đài Loan –Trung Quốc) 13 năm tù, Lâm Triệu Cường (51 tuổi, quận 5), Lưu Bình (41 tuổi, quận 8) mỗi bị cáo 12 năm tù và Trần Hữu Duy (26 tuổi, ngụ Long An) chín năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cách thức lừa đảo của nhóm người trên như sau: Các bị cáo gọi đến thuê bao cố định của người bị hại giả danh nhân viên Công ty Viễn thông Việt Nam thông báo nợ cước, sau đó giả danh Công an thông báo liên quan rửa tiền, ma túy... Từ đó, yêu cầu những người này chuyển tiền vào các tài khoản do nhóm mua được để chiếm đoạt.



Các bị cáo tại phiên xử

Trong đường dây này, Li Hui Yu Lê có nhiệm vụ thu mua thẻ Ngân hàng, Cường và Bình là hai đầu mối chính cung cấp thẻ tài khoản ngân hàng. Sau đó, Chiu Yung Sheng, mang thẻ sang Việt Nam rút và chuyển tiền lừa đảo được.

Duy cũng tham gia đắc lực vào việc rút tiền lừa đảo được tại các trụ ATM. Với 27 thẻ ngân hàng, nhóm này đã lừa chuyển gần 1,8 tỷ đồng của 13 bị hại tại Việt Nam, chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng, số còn lại đã được cơ quan điều tra kịp thời phong tỏa.

Cụ thể ngày 18-3-2014, ông X (ngụ ở Củ Chi) nhận được điện thoại từ một số điện thoại cố định. Đầu dây xưng là nhân viên của VNPT thông báo ông đang nợ tiền cước điện thoại gần 9 triệu đồng, nếu muốn biết thêm chi tiết thì nhấn thêm số 0. Ông nhấn theo yêu cầu thì gặp một nhân viên khác đề nghị nối máy cho ông gặp công an tỉnh Tây Ninh. Người tự xưng là công an tỉnh này yêu cầu ông cung cấp thông tin cá nhân để kiểm tra. Tiếp tục người này thông báo ông dính đến đường dây mua bán ma tuý quốc tế rồi đề nghị nối máy để nói chuyển với VKS tỉnh. Sau vài phút, một người tự nhận là VKS khẳng định ông tham gia vào một tổ chức phạm tội quốc tế, nếu muốn chứng minh trong sạch thì phải khai thật hiện có bao nhiêu tiền và gửi tại ngân hàng nào... Do hoảng sợ, ông X đã tin những gì nhóm lừa đảo này nói nên đã rút toàn bộ số tiền có chuyển vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu để giám định nguồn tiền với lời hứa sau hai ngày sẽ được trả lại. Sau khi đã chuyển tiền và không thấy ai liên hệ nữa, biết bị lừa nên ông X tố cáo với công an.