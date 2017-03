Xử nhẹ cho kẻ tâm thần hiếp dâm bé gái hàng xóm

HĐXX nhận định bị cáo có bệnh tâm thần phân liệt và có bồi thường một phần nên cấp sơ thẩm đã xem xét chiếu cố phần hình phạt cho Phú.



Bị cáo Phú được dẫn giải về trại giam sau phiên xử

Theo hồ sơ, Phú và gia đình em C. (sinh năm 2003) sinh sống cùng địa phương. Lợi dụng những lúc không có ai, Phú đã ba lần giở trò đồi bại với em C. Cụ thể, chiều 19-4-2013, Phú đi bộ đến nhà anh ruột chơi thì thấy em C. đang ngồi xem tivi. Thấy nhà không có người lớn nên Phú nảy sinh ý xấu với C.

Vài ngày sau Phú chạy xe đến nhà C. Khi thấy cha của C. nằm ngủ trên võng tại chòi kế bên nhà, Phú bèn đi vào nhà, dẫn C. ra căn chòi rồi giao cấu. Lần này C. la lên nên Phú dừng lại.



Cùng lúc, C. nghe cha gọi nên đi vào nhà, còn Phú chạy xe về. Sau đó, em C. kể lại sự việc cho mẹ nghe và cùng đến công an tố cáo.



Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Tây Ninh còn buộc bị cáo bồi thường 11,5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.