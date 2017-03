Xử vắng mặt nạn nhân, bị tòa phúc thẩm hủy án

TAND TP.HCM vừa xử phúc thẩm, tuyên hủy toàn bộ bản án sơ thẩm của TAND quận 12 trong vụ Nguyễn Thành An giao cấu với trẻ em, trả hồ sơ để điều tra, xét xử lại từ đầu.

Theo hồ sơ, An và cháu NTG (sinh năm 2000) có quan hệ tình cảm. Ngày 19-8-2014, An đến nhà cháu G. Lúc đó có cả ba người em của cháu G. chơi cùng. Tối cùng ngày, chị em G. lên gác nằm ngủ thì An chui vào chăn ôm cháu G. Trong lúc cả hai đang “quan hệ” thì các em của cháu G. phát hiện. An mắc cỡ bỏ về…

Bị cáo An trước vành móng ngựa. Ảnh: NGỌC THÂN

Với hành vi trên, An đã bị khởi tố, truy tố về tội giao cấu với trẻ em. Xử sơ thẩm, TAND quận 12 nhận định do An mới phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, hành vi của bị cáo có sự chấp nhận của người bị hại nên chỉ phạt một năm tù. Về phần dân sự, do phía người bị hại không yêu cầu và không có mặt tại phiên tòa nên tòa không xem xét.

Sau đó phía gia đình người bị hại kháng cáo yêu cầu tăng mức hình phạt đối với An và yêu cầu bồi thường tiền tổn thất tinh thần cho cháu G. là 30 triệu đồng. Đại diện VKSND quận 12 cũng ra quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm theo hướng tăng án đối với An và xem xét các vi phạm tố tụng.

Tại tòa, đại diện của người bị hại cho biết tòa sơ thẩm đã không triệu tập hay gửi giấy mời cho gia đình nên họ không biết có phiên tòa diễn ra. Về phần bồi thường dân sự, do không biết luật và cũng không được ai hướng dẫn nên họ không biết để yêu cầu bồi thường.

Theo tòa phúc thẩm, trong vụ án này, khi xảy ra vụ án, cháu G. chưa đủ tuổi thành niên nhưng cơ quan điều tra đã không triệu tập người giám hộ và mời luật sư tham gia trong suốt quá trình hỏi cung, lấy lời khai cũng như các giai đoạn tố tụng sau đó là có thiếu sót. Cạnh đó, khi tòa sơ thẩm xét xử đã không mời cháu G. và người giám hộ lên để đối chất tại tòa và xử vắng mặt họ là vi phạm tố tụng nghiêm trọng. Hơn nữa, mức án một năm tù mà tòa sơ thẩm phạt bị cáo An là chưa khách quan nên tòa phúc thẩm quyết định hủy toàn bộ án sơ thẩm, trả hồ sơ yêu cầu điều tra, xét xử lại.