Xử vụ “bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT”: Bị cáo Bằng bị phạt chín 9 năm tù

Sáng 23-9, TAND quận Tân Phú (TP.HCM) đã đưa vụ án anh Trần Văn Hiền bị đánh chết sau khi cự cãi với CSGT ra xử sơ thẩm lần hai. Tòa tuyên phạt Lê Thanh Bằng chín năm tù (giảm ba năm tù so với án sơ thẩm lần đầu), Võ Văn Tòng bốn năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích.

Nhận bồi thường xong, xin giảm nhẹ

Về phần dân sự, tòa không xem xét do trước đó hai bên đã đạt được thỏa thuận bồi thường 800 triệu đồng. Gia đình người bị hại có đơn xin giảm nhẹ cho Bằng. Phiên tòa này không có sự tham gia của các luật sư.

Cuối năm 2014, xử sơ thẩm lần đầu, TAND quận Tân Phú đã phạt Bằng 12 năm tù, bị cáo Tòng bốn năm tù cùng về tội cố ý gây thương tích. Bản án này đã bị TAND TP.HCM tuyên hủy ngày 28-1-2015 để điều tra, xét xử lại nhằm làm rõ cơ chế hình thành vết thương làm chấn thương sọ não gây ra cái chết cho nạn nhân. Đây là tình tiết quan trọng để xác định anh Hiền tử vong do té xuống đất, đầu va đập vào nền đường gây chấn thương sọ não hay là do nguyên nhân khác nhưng cấp sơ thẩm chưa làm rõ.

Theo hồ sơ, khoảng 9 giờ tối 9-4-2013, sau khi nhậu xong, anh Hiền chạy xe máy rẽ trái qua bên kia đường Lê Trọng Tấn (trước bãi xe Thanh Bằng của bị cáo Bằng, số 512 Lê Trọng Tấn) thì bị tổ CSGT Công an quận Tân Phú chặn lại kiểm tra. Anh Hiền bị lập biên bản tạm giữ xe do hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định. Hai bên cự cãi. Sau đó anh Hiền đón xe ôm về.

Cáo trạng nói rằng lúc này Bằng và Tòng thấy sự việc nên lấy xe máy đuổi theo. Được khoảng 500 m thì cả hai đuổi kịp, chặn đầu xe chở anh Hiền. Bằng đánh vào mặt anh Hiền ba cái làm anh Hiền té xuống đường và chết sau đó do chấn thương sọ não.





Bị cáo Lê Thanh Bằng (phải) và bị cáo Võ Văn Tòng tại phiên tòa sơ thẩm ngày 23-9. Ảnh: PHƯƠNG LOAN

Tại cái mũ không đạt chuẩn (?!)

Tại các phiên tòa trước, HĐXX tập trung làm rõ việc anh Hiền có đội mũ bảo hiểm hay không khi bị Bằng đánh ba cái vào mặt làm anh té. Bằng lúc khai là anh Hiền không đội mũ bảo hiểm nhưng sau lại nói mình không rõ, “chỉ biết khi thấy anh Hiền té thì cái mũ bảo hiểm có nằm bên cạnh anh Hiền”. Trong khi đó, Tòng trước sau đều thừa nhận lúc anh Hiền té xuống có mở mắt nhìn xung quanh và trên đầu anh Hiền đội mũ bảo hiểm.

Tại tòa hôm qua, Bằng khai rằng đánh anh Hiền một cái bằng cùi chỏ, trúng gò má anh Hiền. Lúc này anh Hiền đang rất say khiến anh ngã đập đầu xuống đường. Bằng và Tòng cùng khai do lâu quá nên không nhớ lúc anh Hiền té xuống đường có đội mũ bảo hiểm hay không. Động cơ rượt theo đánh anh Hiền vẫn là do Bằng đang buồn bực chuyện gia đình nên nhìn thấy anh Hiền cự cãi với CSGT đâm ghét…

HĐXX nhận định Bằng có hành vi côn đồ khi dùng tay đánh liên tiếp nhiều cái vào mặt anh Hiền. Anh Hiền xin tha thì Bằng tiếp tục nắm quai mũ bảo hiểm, dùng cùi chỏ đánh vào mặt anh làm anh mất thăng bằng té xuống đường chấn thương sọ não dẫn đến tử vong. Đây là nguyên nhân gây ra cái chết cho anh Hiền. Mặc dù khi té anh vẫn đội mũ bảo hiểm nhưng do mũ không đạt chuẩn nên không có tác dụng bảo vệ.

Theo tòa, Bằng có tình tiết tăng nặng là xúi giục người chưa thành niên là Tòng phạm tội. Tuy nhiên, Bằng cũng có tình tiết giảm nhẹ là đã bồi thường thiệt hại xong, phía gia đình nạn nhân có đơn xin xử nhẹ cho Bằng. Do đó, tòa tuyên xử Bằng mức án thấp hơn mức thấp nhất mà VKS đề nghị (VKS đề nghị 10-12 năm tù). Tòa cũng tuyên trả lại chiếc xe SHi mà Bằng lấy để chạy đuổi theo đánh anh Hiền vì chiếc xe này do vợ Bằng đứng tên chủ sở hữu.