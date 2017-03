Xử vụ công an đá chết công an ngay tại trụ sở

Ngày 9-2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chu Ngọc Linh (sinh năm 1988), nguyên công an phường Thượng Cát (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là Thượng úy Nguyễn Xuân Biên (32 tuổi), cảnh sát trật tự phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Chỉ một cú đá hạ gục đồng nghiệp

Theo cáo trạng của VKSND TP Hà Nội, khoảng 16 giờ 20 ngày 15-7-2014, Chu Ngọc Linh (đang là thượng sĩ Công an phường Thượng Cát) đi xe máy đến Công an phường Đức Thắng (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) để gặp anh Nguyễn Xuân Biên, cảnh sát trật tự của phường này, để đòi nợ. Lúc này trong phòng nghỉ tập thể của công an phường, ngoài anh Biên còn có Vương Xuân Trí, Nguyễn Đình Chiểu và Đỗ Tuấn Anh.

Khi Linh vào phòng thì anh Biên xuống bếp ăn của công an phường mang đồ ăn lên ngồi ở bàn gần giường ngủ. Lúc này, Linh tiến đến nơi anh Biên đang ngồi ăn cơm và nói: “Đưa tiền để em đưa nó về, hơn 5 giờ nó gọi em rồi”. Nghe vậy anh Biên phẩy tay và nói: “Đi ra!”. Linh tiếp tục nói: “Đưa tiền cho em không?”. Anh Biên nhắc lại: “Ra ngoài!”. Anh Biên vừa dứt lời thì Linh dùng chân phải đang đi giày đá mạnh trúng vùng cổ bên trái anh Biên khiến anh ngửa cổ ra sau tựa vào vai ghế.

Mọi người có mặt trong phòng đến can ngăn, đẩy Linh ra ngoài. Khi mọi người quay trở lại thì thấy anh Biên mặt tím tái, người lịm đi, không thấy phản ứng. Mọi người đưa anh Biên đến BV Nam Thăng Long cấp cứu, sau đó chuyển đến BV Bạch Mai. Đến khoảng 20 giờ 30 hôm sau, anh Biên qua đời.

Kết luận pháp y xác định nguyên nhân nạn nhân tử vong là do chảy máu não, phù não, tụt hạnh nhân tiểu não vì chấn thương sọ não kín.

Ngày 17-7-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội khởi tố Linh về tội cố ý gây thương tích.

Bị cáo Chu Ngọc Linh được dẫn giải ra xe về trại giam. Ảnh: Đ.TRUNG

Luật sư: Hành vi của bị cáo là giết người

Tại tòa, bị cáo Chu Ngọc Linh khai giữa mình với nạn nhân không mâu thuẫn, thỉnh thoảng vay mượn tiền của nhau và thanh toán sòng phẳng. Lần gần nhất khi xảy ra vụ án, Biên có mượn tiền của Linh nhưng không có giấy biên nhận, mặc dù nhiều lần hỏi nhưng anh Biên không trả. Khi đến Công an phường Đức Thắng để đòi nợ thì xảy ra sự việc như trên.

Đại diện VKSND TP Hà Nội giữ quyền công tố nhận định hành vi nêu trên của Chu Ngọc Linh đã phạm vào tội cố ý gây thương tích quy định tại khoản 3 Điều 104 BLHS (hình phạt từ năm đến 15 năm tù). Công tố viên đề nghị tòa xử phạt bị cáo Linh từ 10 đến 12 năm tù.

Trong phần tranh tụng, luật sư bảo vệ cho gia đình người bị hại khẳng định qua nghiên cứu hồ sơ, tài liệu cho thấy hành vi của bị cáo đã phạm tội giết người. Tuy nhiên, bị cáo chỉ bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội cố ý gây thương tích là có dấu hiệu nương nhẹ tội phạm, chưa tương xứng với tính chất, mức độ nghiêm trọng của vụ án.

Cụ thể, bị cáo Linh nguyên là cán bộ công an, được đào tạo bài bản về võ thuật tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 1. Bị cáo Linh đã dùng chân phải đang đi giày thực hiện một cú đá nghiệp vụ duy nhất vào vùng cổ trái anh Biên theo hướng vòng cung từ dưới lên trên, từ trái qua phải. Trong khi trước đó giữa anh Biên và bị cáo Linh không hề có mâu thuẫn, cãi cọ hay đánh nhau. Hành vi bị cáo đã gây ra cái chết lâm sàng tức khắc cho anh Biên và sau đó bị tử vong tại BV Bạch Mai. Kết luận pháp y cũng đã xác định rõ nguyên nhân cái chết là do chảy máu não, phù não, tụ hạnh nhân tiểu não xảy ra cơ chế hình thành thương tích và do vật tác động gây ra. Như vậy, việc VKS truy tố bị cáo tội cố ý gây thương tích là không đúng với quy định pháp luật.

Sau khi nghị án, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cụ thể, tòa đề nghị điều tra bổ sung làm rõ các tình tiết liên quan, đồng thời xác định rõ động cơ mục đích của bị cáo Chu Ngọc Linh một cách rõ ràng để xác định tội danh.