Xuất hiện tình tiết mới vụ lừa đảo ở Côngty thủy sản An Khang

Ngày 21-6, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Cao Hoa Anh Đào (nguyên kế toán Công ty thủy sản An Khang) cùng ba bị cáo khác bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 139 BLHS (có khung hình phạt từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân).

Cùng vụ này có bốn bị cáo gồm Trần Thị Phương, Nguyễn Hoài Phương (nguyên giám đốc và cán bộ phòng khách hàng - Ngân hàng Vietinbank chi nhánh Trà Nóc), Nguyễn Thị Mai và Lâm Chí Công (nguyên trưởng và phó phòng tín dụng xuất khẩu ngân hàng VDB Cần Thơ – Hậu Giang) cùng bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS (có khung hình phạt từ 3 đến 12 năm tù).



Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21-6. Ảnh: NN

Đến gần cuối giờ chiều, đang ở phần xét hỏi, do xuất hiện một số tình tiết mới chưa được làm rõ nên tòa đã quyết định hoãn xử vụ án, lịch xét xử khi nào có sẽ thông báo sau. Như vậy, kể từ khi có lịch xét xử lại, vụ án đến nay đã có ba lần hoãn xử.

Theo thẩm phán chủ tọa phiên tòa, một số tình tiết mới là tài sản quyền sử dụng đất của Sương và gia đình ở quận Bình Thủy, khi thế chấp ở ngân hàng chỉ có đất nhưng thực tế hiện nay trên đất đã có nhà nhưng hồ sơ về căn nhà này chưa được làm rõ. Ngoài ra, một số ngân hàng có tranh chấp về số tiền gần 200.000 USD do khách hàng của An Khang chuyển khoản trả cho An Khang cũng chưa được làm rõ…

Trong phần xét hỏi buổi chiều, bị cáo Mai thừa nhận mình có thiếu sót vì quá tin tưởng vào chỉ đạo của hội sở chính và uy tín của doanh nghiệp.

Các bị cáo nguyên là nhân viên của Công ty An Khang không đồng ý với tội danh bị truy tố là lừa đảo. Các bị cáo này cho rằng hành vi của họ là làm theo chỉ đạo của Sương (phó giám đốc công ty), không hưởng lợi gì, không bàn bạc…



Nguyễn Thị Thu Sương hiện chấp hành bản án 20 năm tù, được tòa trích xuất đến dự phiên xét xử này để làm rõ một số nội dung của vụ án. Ảnh: NN

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, vụ án đã từng được TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử một lần vào đầu năm 2015 với 14 bị cáo về bốn tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng với hình phạt từ hai năm tù (treo) đến 20 năm tù...