Yêu cầu báo cáo vụ công an xã bắn người bị còng tay

Theo hồ sơ, khoảng 24 giờ đêm 4-2-2013, tại khu vực Cầu Đút trên tuyến quốc lộ 1A (thuộc xã Tắc Vân, TP Cà Mau), công an xã này kiểm tra giấy tờ của một người bạn của Quang do anh này không đội mũ bảo hiểm. Quang đi cùng đường nên tấp xe vào xem và lên tiếng xin xe cho bạn vì có quen biết nhưng không được giải quyết. Khi các công an xã làm xong nhiệm vụ và bỏ đi thì Quang chửi đổng với theo. Một công an viên nghe được nên đã báo với ông Dương Trí Dũng, phó công an xã, người trong đội xử lý. Ông Dũng và các công an viên lập tức quay lại và sau một lúc giằng co, vật nhau thì Quang bị còng và bị bắt đưa về trụ sở Công an xã Tắc Vân. Tại đây, trong lúc bị còng tay, Quang đã bị ông Dũng dùng súng ngắn bắn đạn cao su bắn một phát vào má phải, gây thương tích 8%.