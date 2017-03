52 năm lo việc nghĩa

Nạn đói năm 1945 đã làm nhiều người chết, xác vương vãi trên đồng ruộng, ven biển. Vì không được chôn cất nên có xác chết bị chó tha, quạ mổ rất thương tâm. Lúc đó, một số người dân trong làng tự nguyện đi nhặt xác, đem đi chôn cất. Thấy được việc làm nghĩa tình này, Ban miếu thần Long Hương (Tuy Phong, Bình Thuận) đứng ra thành lập một nhóm người lo việc chôn cất người chết, cúng tế chu đáo. Ông Phạm Phước Đại chính thức đảm nhận công việc nhân nghĩa này khi bước vào tuổi 33 và gắn bó mãi đến tận bây giờ.

Tận tâm với nghiệp

Thời kỳ chống Mỹ, thị trấn Liên Hương (trước đây là Long Hương) đã được Mỹ Ngụy xây dựng thành chi khu quân sự rất kiên cố, trở thành trung tâm cai trị dân và đàn áp cách mạng. Vùng trọng điểm này thường xảy ra giao tranh giữa ta và địch. Sau mỗi cuộc đọ súng là có người chết. Nhưng bất kể là người tứ cố vô thân, lương thiện hay tàn ác, khi họ đã nằm xuống, ông Đại đều coi như nhau, lo liệu chu toàn. Những người chết được tìm thấy, nếu biết tên, chỗ ở, ông lập tức đưa về cho gia đình, còn không thì đưa đi an táng. Thời chống Mỹ, ông Đại là tiểu đội trưởng du kích, vừa đi khiêng chôn người chết vừa hoạt động cách mạng. Có thời gian ông bị địch nghi ngờ, bắt giam, đánh đập, tra hỏi rất gắt gao, song ông vẫn một mực khai rằng mình chỉ đi làm việc thiện chứ không tham gia gì. Miếu thần Long Hương nằm cách chi khu quân sự chừng 200 m, suốt ngày bị bọn bảo an, mật vụ điều tra dòm ngó nhưng bọn địch cũng chỉ thấy ông ngày ngày quanh quẩn trong miếu, không có dấu hiệu hoạt động cho Việt Minh nên sau đó không còn nghi ngờ nữa.

Ông Phạm Phước Đại gắn đời mình với việc thiện. Ảnh: Minh Chiến

Sau ngày đất nước thống nhất, ngôi miếu của làng bị chiến tranh tàn phá hư hỏng rất nhiều. Thời ấy, ban ngày ông Đại đi làm để nuôi sống gia đình, còn ban đêm dành cho miếu. Cứ nửa đêm trăng sáng, một mình ông leo lên miếu để bốc dỡ ngói cho đến khi trời sáng. Mấy đêm ròng ông mới dỡ xong nhiều gian ngói âm dương của miếu. Rồi ông đi xin phép chính quyền, vận động bà con dân làng góp tiền, góp sức để sửa sang lại miếu. Cực nhọc vô cùng nhưng ông không nản, quyết tâm bằng mọi cách phải sửa lại ngôi miếu làm nơi thờ phụng cho làng. Sau khi Hội Phước Thiện được thành lập và chuyển từ miếu thần Long Hương đến miếu Thanh Minh (thị trấn Liên Hương), ông Đại vẫn giữ chức hội trưởng Hội Phước Thiện, đến nay đã hơn 30 năm.

Cái tên Hội Phước Thiện ra đời, đặt “đại bản doanh” tại miếu Thanh Minh cũng xuất phát từ ý tưởng của ông. Từ lúc chỉ có cái tên, cơ sở vật chất chẳng có gì, ông Đại phải cất công lặn lội hết nơi này đến nơi khác để vận động, dành dụm mua được chiếc xe tang, cờ phướn, trống chiêng, đàn nhạc cho đến bộ đồng phục đội tang lễ. Ở thị trấn Liên Hương, nhà ai có tang, chỉ cần báo cho ông biết là mọi chuyện đều được Hội Phước Thiện lo liệu chu đáo, mai táng chuyên nghiệp, từ khâu vệ sinh thi thể, tẩn liệm, nhập quan cho đến khi đặt quan tài xuống huyệt mộ… mà không hề nhận một khoản tiền nào. Mỗi năm, hội của ông đưa tiễn hơn 100 người về miền tiên cảnh. Đám nào cũng tất bật lo liệu chu toàn, thế mà ông Đại chỉ dám xin gia chủ hai gói thuốc lá cho 30 anh em trong đội lễ tang mà thôi.

Phước thiện là cao trọng

Trong đời ông có hai sự kiện mà đến bây giờ, ông không thể nào quên. Tuổi thơ đã hằn nỗi đau khi hàng trăm đồng bào mình đã bị tàn sát dã man do một trung đoàn lính viễn chinh Pháp trong vụ thảm sát làng Cát Bay vào đúng ngày rằm tháng Giêng năm 1951 tại thôn Đông Bình, xã Bình Thạnh (Tuy Phong, Bình Thuận). Khi khiêng xác bà con đi chôn cất, mỗi lần tìm thấy một thân thể cháy đen, co rúm, ông không cầm được nước mắt. Sau này, ông mới biết số người chết trong trận càn này là 311 người. Rồi đến năm 1983, lại phải chứng kiến trận bão kinh hoàng. Lúc ấy, huyện Tuy Phong mới vừa chia tách. Hồi đó thông tin dự báo thời tiết còn quá lạc hậu. Đêm ấy trăng sáng, mặt biển êm không hề gợn sóng. Bà con dân chài phấn khởi đưa ghe thuyền ra khơi đánh cá. Đến gần sáng, trời bắt đầu nổi giông gió và tiếp theo là những cơn lốc dữ dội, mưa như trút nước. Mọi người dân trong làng linh tính có chuyện chẳng lành, cùng kéo nhau ra trước biển thẫn thờ chờ đợi người thân. Quần mấy tiếng đồng hồ, cơn bão mới chịu đi qua nhưng để lại sự chết chóc tang thương đến kinh hoàng. Sáng hôm sau, ven bờ biển, xác thuyền lẫn xác người trôi tấp lềnh bềnh. Một tuần sau vẫn còn nhiều xác trôi vào trương phình không thể nhận dạng được. Lúc đó, ông Đại phải điều động Hội Phước Thiện cật lực, vất vả ngày đêm khiêng xác, tẩn liệm, chôn cất. Trong cơn bão đó, ông đã mất đi đứa con trai và một người sui gia. Nỗi mất mát ấy cứ theo ông từ bấy đến giờ nên mỗi khi đài báo có tin bão là ông cứ thấp thỏm lo âu, cả đêm không ngủ được. Đứng ngồi không yên, ông lên miếu đốt nhang khấn vái, cầu mong thần linh phù hộ bình an cho dân làng đi biển.

Danh sách nạn nhân vụ thảm sát trong nhà tưởng niệm ở đầu làng Cát Bay. Ảnh: Binhthuantoday.com

Những người chết vô gia cư đều được đưa đi chôn cất và thờ phụng tại miếu. Hằng năm có cúng tế đàng hoàng. Tánh ông Đại cẩn thận và kỹ lưỡng, ông tránh những sơ suất dù nhỏ nhất có thể làm buồn lòng gia chủ. Với ông, phước thiện là cao trọng. Ông hết mực thương yêu, quý trọng những anh em trong hội vì họ đều “cơm nhà áo vợ” đi lo việc nghĩa.

Chọn việc nghĩa làm lẽ sống

Ông Đại muốn sự hiện diện của hội như sự san sẻ, xoa dịu buồn đau với gia đình có tang. Ông trải lòng: “Bởi mình nghèo nên phải thương nhau, việc có nghĩa có tình mà không làm thì làm việc chi”. Cái triết lý ấy ai cũng biết nhưng không phải dễ làm, nhất là với một người nghèo khó như ông. Ngày ngày, anh em trong hội mỗi người một việc kiếm sống mưu sinh nhưng mỗi khi hữu sự, họ lại tề tựu đông đủ để nghe ông Đại phân công, sắp đặt công việc. Toàn hội tính cả ông Đại tất thảy 60 người. Tất cả họ đều tự nguyện dù có phải đưa người quá cố đi xa đến đâu, vất vả cỡ nào.

Nhắc đến chuyện chi phí, ông Đại chỉ cười hiền. Bao nhiêu năm đưa tiễn người về miền tiên cảnh, ông Đại chưa một lần mở lời ra giá. Xong việc tang gia, ông cùng cả hội ra về, người nhà đưa bao nhiêu tiền thì ông chia cho anh em đổ xăng xe, thuốc lá chứ không bận tâm chuyện nhiều hay ít. Nhiều gia đình khó khăn, tiền mua quan tài cho người chết chưa đủ nói gì đến tiền trả thù lao. Biết thế nhưng ông cũng gọi anh em đi giúp mà không nề hà gì, thậm chí có trường hợp phải bỏ tiền của hội ra để lo liệu.

Mấy chục năm ông chưa hề làm mất lòng ai, mọi chuyện ông đều chu đáo, vẹn toàn. Hỏi bây giờ ông ao ước điều gì nhất, ông trả lời: “Mong sao cho người chết có chỗ an thân, người sống mới thật sự bình an thanh thản trong tâm hồn”.

Nghe một người cả đời làm việc nghĩa nói về mơ ước của mình, lòng chúng tôi ai cũng rưng rưng.

Trong căn nhà của ông Đại, nhìn ngang ngó dọc không thấy vật dụng gì quý giá. Ông Đại chỉ thật sự giàu phúc đức. Ông có năm người con và 13 cháu, chắt. Nghèo khổ nhưng con cháu của ông đều khỏe mạnh, lanh lợi, hoạt bát. Đặc biệt, con cháu ông đã học được từ ông cái đức, cái nghĩa ở đời. Ông nói: “Hồi các con tôi còn nhỏ, hai vợ chồng làm quần quật cả ngày mà cũng bữa đói bữa no. Vậy mà khi nhà ai có người quá cố thì phải bỏ bê công việc gia đình mình. Có lúc thấy vợ buồn, tôi cứ động viên bà ấy để tôi làm phúc đức cho tụi nhỏ sau này”.

MINH CHIẾN