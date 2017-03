AIDS và những người cận kề cái chết - Bài 2: Đánh mất tương lai

Cô gái trẻ nằm bệt trên giường, thân hình còm nhom chỉ còn da bọc xương. Cô cử động nhẹ, đôi mắt lờ đờ và đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng không đủ sức để nói thành lời. Cô gái tên T., 23 tuổi đã nằm ở phòng cách ly hơn một tháng và có lẽ chỉ vài ngày nữa thôi, cô sẽ lìa xa cõi đời.

Đoạn kết bi đát của một cuộc tình

Sơ Nga cho biết: “Bệnh nhân T. vào trung tâm trong tình trạng bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối và rất nặng. T. không ăn, không uống thuốc được vì hay bị ói. Cơ thể ngày một héo mòn, sức đề kháng không còn, virus hoành hành gây nên đủ thứ bệnh: ghẻ lở, bại não, mù một bên mắt, sùi mào gà và liệt toàn thân”.

Khi mới vào trung tâm, sức khỏe còn khá hơn, T. đã tâm sự về cuộc đời và con đường lây nhiễm bệnh tật của mình cho sơ nghe. Cô sinh ra và lớn lên trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là công nhân viên chức tại Đà Nẵng. Tốt nghiệp phổ thông, T. thi vào Trường CĐ Du lịch Hà Nội. Sau khi ra trường với tấm bằng khá, T. làm hướng dẫn viên cho một công ty du lịch tại Hà Nội. T. khá xinh đẹp, cao ráo và trắng trẻo.

Trong nhiều lần hướng dẫn khách du lịch, T. đã gặp gỡ thường xuyên với vị khách người Canada lớn hơn cô cả chục tuổi. Rồi cô đem lòng yêu người đàn ông ngoại quốc này và sống với anh ta như vợ chồng. Anh chồng hờ nay đây mai đó, đi đi về về giữa Việt Nam và Canada.

Không bao lâu sau thời gian sống thử, trong một lần khám sức khỏe do công ty tổ chức, T. biết mình bị nhiễm HIV. Mặc cảm, tủi nhục với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, không ít lần T. tìm tới cái chết… nhưng không thành.

Bệnh nhân M. đang lao động để quên đi sự dày vò của bệnh tật và mặc cảm. Ảnh: PHẠM THỦY

Nghỉ việc, trở về quê, T. sinh ra chán nản, tuyệt vọng với tương lai, với cuộc đời phía trước. T. không chịu hợp tác với bác sĩ để điều trị bệnh với suy nghĩ “chết sớm ngày nào thanh thản ngày đó”.

“Tâm trạng sầu não vì bệnh tật, lại không chịu uống thuốc, điều trị theo đúng phác đồ nên các giai đoạn phát triển bệnh của T. nhanh hơn và có dấu hiệu tuột dốc không phanh so với các bệnh nhân khác. Hiện tại chúng tôi chỉ cố gắng chăm sóc, cứu vãn một cách vô vọng cho những ngày còn lại của T.” - sơ Nga nói.

Khi T. đổ bệnh cũng là lúc người chồng hờ kia biến mất không một lời từ biệt. Cho đến những ngày cuối đời, T. vẫn không biết người đàn ông kia đi đâu về đâu và mọi người cũng chưa một lần thấy người đàn ông ngoại quốc nào đến thăm nom T.

Sơ Nga cũng cho biết thêm từ ngày vào trung tâm, không thấy thân nhân đến thăm mà thi thoảng chỉ thấy một cậu thanh niên qua thăm hỏi và nhận là anh trai của T.

Một lần không làm chủ bản thân

Không khí ở khu vực các bệnh nhân nam có vẻ trầm lắng. Mọi người tỏ ra e ngại khi tiếp xúc, thổ lộ với người khác giới. Duy chỉ có người đàn ông luống tuổi tên M., tóc pha sương và sức vóc còn khỏe mạnh “dũng cảm” giãi bày về cuộc đời mình.

Anh kể: “Tôi sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam. Sau đó học ngành kiến trúc tại thành phố và đã có gần 15 năm làm việc trong ngành kiến trúc. Vợ tôi là một cô giáo dịu dàng, xinh đẹp. Hai con một trai, một gái đều đã lớn và học hành thành đạt. Cuộc đời tôi sẽ chẳng có sóng gió gì nếu như không có ngày đó…

Tôi vẫn nhớ như in cái ngày 24-5-2005, sau khi căn nhà của người bạn do tôi thiết kế hoàn thành, anh bạn phấn khởi rủ đi nhậu để cảm ơn với những lời úp mở về “món lạ”, “đặc sản” không phải ở đâu cũng có. Một nhóm những người bạn chúng tôi kéo nhau ra ngoại thành, tìm đến một quán nhậu nằm ở một nơi heo hút. Khi rượu đã ngà say, anh bạn mới gọi món “đặc sản”. Đó là một cô gái đẹp, thánh thiện mà theo lời bạn nói thì “đậm nét hương đồng gió nội” làm quà cảm ơn cho những việc tôi đã giúp bạn. Tôi thực sự bị vẻ đẹp của cô gái hút hồn. Tôi uống nhiều hơn… và chỉ sực tỉnh khi phát hiện ra trên người không còn một mảnh vải che thân và bên cạnh là cô gái đó đang ngủ rất ngon lành, trong một căn phòng nhếch nhác cách xa thành phố. Tôi không thể nhớ mình về đây bằng cách nào nhưng tôi đã làm chuyện ấy với cô gái xa lạ mà không bao bị gì cả. Tôi cũng nghe nhiều, đọc nhiều về căn bệnh thế kỷ này và là người rất cẩn thận trong chuyện quan hệ trai gái. Nhưng đó là một phút không làm chủ mà cho đến giờ tôi vẫn còn ân hận…

Bệnh nhân T. những ngày cuối đời. Ảnh: PHẠM THỦY

Trở về nhà với nỗi lo ngay ngáy trong lòng. Sáu tháng sau tôi đi xét nghiệm và hoảng hốt khi cầm phiếu xét nghiệm với kết quả dương tính trên tay.

Không đủ can đảm, dũng cảm để nói chuyện này với vợ, tôi âm thầm chữa trị một mình. Tôi nghĩ ra lý do bị bệnh này, bệnh kia cần phải điều trị để tránh gần gũi với vợ. Ban đầu vợ cũng tin nhưng lâu dần vợ tôi nghi ngờ, tôi đành phải nói ra sự thật. Cô ấy chết điếng khi nghe tin này và khóc đến cạn nước mắt. Một người đàn ông cả đời xây dựng nên một gia đình hạnh phúc, đề huề sau bao sóng gió, tưởng như đến lúc được thanh thản để nghỉ ngơi trong nửa cuối cuộc đời thì tôi lại mắc căn bệnh quái ác này. Tôi xấu hổ với vợ con, tủi nhục với bạn bè đồng nghiệp.

Khi bệnh chuyển sang giai đoạn hai, tôi quyết định chuyển lên Trung tâm Mai Hòa, đủ gần để vợ con lên thăm, khỏi lặn lội xa xôi; đủ xa để tôi tránh được sự va chạm với những người thân quen.

Tuy đang ở giai đoạn cuối nhưng tôi khỏe khoắn hơn những bệnh nhân khác bởi tâm lý thoải mái. Tôi hợp tác với y, bác sĩ để điều trị kéo dài sự sống. Ở trung tâm, ngoài việc ăn, ngủ, uống thuốc, sinh hoạt điều độ, đúng quy trình thì thời gian rảnh tôi thích lao động từ những công việc nhẹ nhàng như nhổ cỏ, trồng cây… Công việc phần nào giúp tôi quên đi căn bệnh chết người đang tàn phá cơ thể mình”.

Tại khoa Nhiễm E, BV Bệnh nhiệt đới TP.HCM, BS Nguyễn Hữu Chí, Trưởng khoa, cho biết: “Đại dịch HIV/AIDS không chỉ tập trung ở nhóm những người có nguy cơ cao như chích ma túy, gái mại dâm mà ngày càng có chiều hướng lan rộng đến các thành phần, đối tượng khác trong xã hội từ học sinh, sinh viên cho đến công nhân, viên chức nhà nước… chủ yếu là do lối sống không lành mạnh, quan hệ tình dục không an toàn. Đây là điều đáng báo động”.

Trong số các trường hợp nhiễm HIV được báo cáo trong quý I-2011 thì tỉ lệ người nhiễm HIV do lây qua đường máu và đường tình dục chiếm một tỉ lệ lớn và tương đương nhau, lây nhiễm qua đường máu chiếm 45%, trong khi đó lây nhiễm qua đường tình dục chiếm 43% và qua đường từ mẹ sang con là 3%. Trước năm 2009, tỉ lệ người nhiễm HIV trong nhóm tuổi 20-29 cao hơn nhóm tuổi 30-39, tuy nhiên hai năm gần đây, tỉ lệ này có sự thay đổi. Tại thời điểm báo cáo quý I-2011, tỉ lệ người nhiễm HIV trong nhóm tuổi 20-29 là 38,4% và tỉ lệ nhóm tuổi 30-39 là 42,9%.

Kỳ sau: Níu lại cuộc đời

Để giúp người có HIV chống chọi với con virus giết người, phương thuốc quý nhất là tình người, là sự chia sẻ tiếp thêm niềm tin yêu cuộc sống, chiến thắng nỗi tuyệt vọng.