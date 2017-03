Án lệ ở các nước - Bài 2: Trí tuệ thẩm phán thành luật

Không chứng minh được thì phải tuyên vô tội George Gould và Ronald Taylor bị kết án vào năm 1995 về tội giết Eugenio Deleon Vega, chủ một cửa hiệu tạp hóa ở New Haven, bang Connecticut, Mỹ. Ông Vega được phát hiện bị bắn vào đầu và bị trói bằng một sợi dây điện trong một thùng làm lạnh ở phía sau cửa hàng. Nhân chứng chính là một cô gái điếm nghiện ma túy tên là Maureen Stiles. Tại phiên tòa năm 1995, cô này khai rằng cô nhìn thấy hai người đàn ông da đen - một cao lớn và một nhỏ con - xông vào cửa hiệu ra lệnh ông Vega mở két và sau đó nghe thấy một tiếng súng. Nhờ các bức ảnh của cảnh sát, sau 6 giờ thẩm vấn, cô nhận dạng được Gould và Taylor. Tháng 3-2010, nhân chứng nói trên bất ngờ thay đổi lời khai, thừa nhận mình bị thám tử xúi giục nên mới khai bậy. Đổi lại, thám tử đã thưởng cho cô tiền, một chuyến nghỉ mát và ma túy. Từ đó, tòa đã tuyên hai bị cáo vô tội. Nhưng bên công tố lại kháng cáo vì cho rằng hai bị cáo có tội và rằng, nếu hai bị cáo vô tội thì phải “tự chứng minh bằng chứng vô tội rõ ràng và thuyết phục”. Tháng 8-2011, tại tòa tối cao của bang, các luật sư đã đề nghị vận dụng án lệ vụ Miller để tuyên vô tội cho hai bị cáo. Theo án lệ này, do bị cáo Miller đã đưa ra bằng chứng ngoại phạm của mình thuyết phục được tòa nên tòa đã tuyên vô tội. Cuối cùng, do không chứng minh được nên tòa đã tuyên hai bị cáo Gould và Taylor trắng án. ĐNH (Theo ctlawtribune.com, findlaw.com) Án lệ mới về hình ảnh Cô gái Nichole Catsouras, 18 tuổi ở quận Cam bang California (Mỹ) bị tai nạn ô tô và qua đời cuối tháng 10-2006. Tai nạn kinh hoàng đã làm thi thể cô gái biến dạng khủng khiếp. Cảnh sát công lộ California đã chụp nhiều hình ảnh hiện trường để phục vụ điều tra. Không rõ bằng cách nào, chỉ vài ngày sau những hình ảnh khủng khiếp này lan tràn khắp trên Internet và gây sốc cho gia đình cô gái. Gia đình Catsouras khởi kiện cảnh sát công lộ California lên Tòa án quận Cam nhưng bị một thẩm phán tòa án này bác vì cho rằng không có lý do chính đáng để kiện. Năm 2010, gia đình cô gái tiếp tục nộp đơn lần hai lên tòa án này. Lần này thẩm phán khác thụ lý đơn kiện và cho rằng cảnh sát công lộ đã thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền riêng tư của gia đình cô Catsouras. Tòa đã lên lịch đưa vụ kiện ra xử vào tháng 3-2012 với lợi thế thuộc về gia đình cô Catsouras. Tuy nhiên, để khỏi phải ra tòa, cảnh sát công lộ California đã dàn xếp bồi thường cho gia đình cô gái gần 2,4 tỉ USD cùng cam kết sẽ cố gắng ngăn chặn hình ảnh thi thể nạn nhân lan truyền trên mạng. Đây được xem là một án lệ mới ở bang California. Hồng Cẩm tổng hợp