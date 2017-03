Ân nhân của người đi biển

“Con mắt biển” Dù đã 38 năm hành nghề trên biển nhưng tài sản lớn nhất hiện giờ của gia đình ông Ba Thoại chỉ là chiếc thuyền cũ kỹ có công suất 56 CV nhỏ nhất ở làng chài Phú Lạc. Bao năm nay, vợ chồng ông cùng sáu người con vẫn ở trong căn nhà cấp bốn nhỏ xíu nằm gần bãi biển. “Nghề biển chưa giúp gia đình tôi khá giả song không hiểu sao khi làm nghề này tôi lại có duyên cứu người bị nạn. Nhiều lần, khi đang đánh bắt hoặc tập trung lái thuyền, tôi linh cảm có người đang bị nạn đâu đó. Dù chỉ nghe mơ hồ, loáng thoáng tiếng kêu cứu nhưng nghĩ đến hình ảnh tang thương, đau khổ của những gia đình bị mất người thân, tôi quyết tâm tìm bằng được người bị nạn. Mỗi lần cứu xong, lòng tôi thấy nhẹ nhõm và thanh thản lạ thường” - ông Ba Thoại chia sẻ. Có người ví ông là “con mắt của biển”, có người giải thích do bề dày kinh nghiệm sóng nước, độ nhạy cao, sự cảm nhận sâu khiến ông có khả năng hướng con mắt đến nơi có chuyện chẳng lành để cứu người. Trung tá Trịnh Đình Bá, Trưởng đồn biên phòng Hòa Hiệp Nam, nói cũng nhờ con mắt tinh tường trên biển, ông Ba Thoại là người đầu tiên phát hiện tàu Trung Quốc xâm phạm trái phép ở vùng biển Bãi Môn (huyện Đông Hòa, Phú Yên), giúp các lực lượng chức năng xử lý kịp thời. “Khi Phú Lạc lập tổ tàu thuyền an toàn, cả làng biển này đều nhất trí bầu ông làm tổ trưởng. Chính ông đã vận động bà con ngư dân tập hợp thành từng tổ, nhóm đoàn kết làm ăn, hỗ trợ nhau khi khó khăn. Đến nay tổ tàu thuyền an toàn Phú Lạc là một trong những tổ tàu thuyền thành công nhất ở Phú Yên, hầu hết các thành viên đều làm ăn hiệu quả, thu nhập ổn định. Mặt khác, tổ tàu thuyền này còn góp phần lớn trong việc bảo vệ an ninh trật tự vùng biển” - Trung tá Bá nói.