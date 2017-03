Anh công an hiến máu trên từng cây số

Anh cảnh sát khu vực 34 lần hiến máu Đó là Trung úy Nguyễn Hồ Ngọc Hải (ảnh), Công an phường Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Từ lần hiến máu đầu tiên năm 2006, khi còn là sinh viên Trường Trung học An ninh Nhân dân II, đến nay anh Hải đã 34 lần hiến máu cứu người. Anh còn là thành viên ngân hàng máu sống của Trung tâm Huyết học-Truyền máu tỉnh Khánh Hòa và là một trong hai người có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất của tỉnh. Đó là Trung úy Nguyễn Hồ Ngọc Hải, Công an phường Tân Lập, TP Nha Trang, Khánh Hòa. Từ lần hiến máu đầu tiên năm 2006, khi còn là sinh viên Trường Trung học An ninh Nhân dân II, đến nay anh Hải đã 34 lần hiến máu cứu người. Anh còn là thành viên ngân hàng máu sống của Trung tâm Huyết học-Truyền máu tỉnh Khánh Hòa và là một trong hai người có số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất của tỉnh. Anh Hải kể lần đầu anh hiến máu theo phong trào “Giọt máu nghĩa tình” do trường phát động. Khoảng hai tháng sau, một thầy giáo trong trường anh bị tai nạn giao thông, mất nhiều máu. Nghe trường thông báo, biết thầy cùng nhóm máu với mình, anh tức tốc đến bệnh viện để truyền máu cho thầy. Sau lần ấy, anh nghĩ còn nhiều người bệnh khác rất cần máu để chữa trị nên thường xuyên đi hiến máu. Tốt nghiệp vào cuối năm 2006, anh Hải được phân công về công tác tại Công an phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang. Tại đây, anh thường xuyên đến Trung tâm Huyết học-Truyền máu tỉnh để hiến máu. Trung bình cứ ba tháng một lần anh chạy xe đến trung tâm để cho đi những giọt sống của mình cho cộng đồng. “Tháng 4-2010, khi tôi đang ăn cơm cùng gia đình thì BV Đa khoa tỉnh gọi đến. Biết có bệnh nhân đang cần máu gấp nên tôi chỉ kịp uống xong ly nước là tức tốc đến ngay bệnh viện. Đó là một sản phụ sau sinh bị băng huyết, đang trong cơn nguy kịch và cần gấp một lượng lớn tiểu cầu. Sau 60 phút, các bác sĩ mới thực hiện xong việc lấy tiểu cầu của tôi để truyền cho sản phụ. Cuối cùng, sản phụ đó được cứu sống” - anh Hải kể. Ngoài việc tự mình hiến máu, anh Hải còn tích cực tuyên truyền vận động người thân, bạn bè tham gia hiến máu nhân đạo. Trung tá Nguyễn Minh Hùng, Trưởng Công an phường Tân Lập, nói: “Công an phường đánh giá cao và ủng hộ nghĩa cử cao đẹp của Trung úy Hải cũng như một số chiến sĩ trẻ trong đơn vị”. (Theo An Ninh Thủ Đô) Cả nước cần 900.000 đơn vị máu GS-TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương, cho biết năm 2011, cả nước đã tiếp nhận được hơn 769.000 đơn vị máu, tăng 14,81% so với năm 2010 nhưng chỉ đáp ứng 43,75% dự tính tối thiểu theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, chưa đạt mức tối thiểu bảo đảm an toàn cho điều trị. Theo GS Trí, năm 2012, cả nước sẽ cần khoảng 900.000 đơn vị máu để cung cấp cho các bệnh viện. Do vậy, cả nước cần đẩy mạnh phong trào hiến máu nhân đạo hơn nữa để có đủ nguồn người hiến máu tình nguyện an toàn. TB tổng hợp