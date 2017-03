Bác sĩ Carlo Urbani: Anh hùng diệt SARS

Vài nét về BS Carlo Urbani BS Carlo Urbani sinh ngày 19-10-1956 tại Casteplanio (Ý). Tại Ý, ông được đào tạo về các bệnh truyền nhiễm và bệnh nhiệt đới tại ĐH Uessina (Ý), tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về bệnh sốt rét, giun sán tại Viện Superiore Di Santa, sau đó ông làm việc tại BV Đa khoa Marcerata với cương vị phó khoa Lây nhiễm. Từ năm 1996 đến 1997, Carlo Urbani là điều phối viên chương trình cho Medecins San Frontieres, kiểm soát bệnh ký sinh trùng tại VN, Campuchia và Philippines. Tháng 5-2000, Carlo Urbani tới VN với tư cách là chuyên gia y tế cộng đồng của WHO. Ngày 29-3-2003, ông qua đời vì bệnh SARS. Trước những đóng góp to lớn của BS Carlo Urbani, chính phủ Ý đã truy tặng huân chương Vì sức khỏe cộng đồng cho ông. VN cũng đã truy tặng huân chương Hữu nghị và huy chương Vì sự nghiệp y tế cho ông. ______________________________________ Bệnh SARS được phát hiện đầu tiên vào tháng 3-2003 khi BV Việt Pháp (Hà Nội) tiếp nhận một bệnh nhân nước ngoài mắc bệnh lạ với các biểu hiện viêm đường hô hấp cấp tính nặng, diễn biến rất phức tạp, gây suy hô hấp cấp và dẫn tới tử vong. Từ phát hiện của BS Carlo Urbani, các chuyên gia y tế xác định đây là Hội chứng Hô hấp cấp tính nặng có tên khoa học là Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) do một loại coronavirus gây ra. Bệnh nhanh chóng lây lan ra 32 quốc gia và vùng lãnh thổ với 8.422 người mắc, trong đó có 916 người chết. Ở VN, dịch đã hoành hành trong 45 ngày, gây nhiễm 65 người, làm năm người tử vong. Đến ngày 7-8-2003, dịch SARS được khống chế thành công.