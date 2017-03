Bài 2: Từ lời nói tới hành động

Hiện nay, thông qua các cuộc gặp song phương và các diễn đàn đa phương, Mỹ đang củng cố quan hệ với các đồng minh truyền thống trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương như Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và Úc. Đồng thời, Mỹ cũng tìm kiếm quan hệ với các đối tác mới như Indonesia, Malaysia và Việt Nam… Ngoài ra, Mỹ còn tăng cường đối thoại chiến lược an ninh với các nước như đối thoại giữa Mỹ-Nhật-Ấn hay Mỹ-Nhật-Philippines.

Củng cố quan hệ đồng minh

Trong tổng thể chiến lược “tái cân bằng” đối với châu Á-Thái Bình Dương, chính quyền Obama hết sức coi trọng quan hệ với các nước đồng minh Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines, Thái Lan và Úc. Mỹ coi đây là điểm tựa cho chiến lược của mình để tăng cường sự hiện diện và duy trì ảnh hưởng đối với khu vực.

Trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Obama tới Nhật Bản vào tháng 11-2009, hai bên cam kết phát triển và gắn bó sâu sắc thêm mối quan hệ đồng minh thân cận. Cũng trong năm này, hai nước đã ký Hiệp ước quốc tế về đảo Guam với kế hoạch trong sáu năm tới sẽ chuyển sĩ quan, binh lính và người thân của đội hải quân lục chiến Mỹ đang đồn trú ở căn cứ Futenma tại Okinawa về đảo Guam. Tiếp đó, trong dịp kỷ niệm 60 năm Hiệp ước an ninh Mỹ-Nhật vào tháng 4-2012, Mỹ-Nhật đã tái khẳng định quan hệ hai nước là nền tảng cho hòa bình và an ninh của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đón và hội đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Ảnh: TTXVN

Đối với Hàn Quốc, Mỹ coi nước này là “xương sống” trong chính sách đối với khu vực. Ngoại trưởng Clinton khẳng định liên minh Mỹ-Hàn là “hòn đá tảng cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và Đông Bắc Á”, nâng quan hệ hai nước lên tầm “liên minh chiến lược toàn cầu”.

Mỹ ủng hộ việc nước này nâng cao vai trò ở khu vực và trên toàn cầu cho tương xứng với vị thế của nền kinh tế sau khi hai nước đã ký kết Thỏa thuận tự do hóa thương mại (FTA). Về mặt quân sự, Washington và Seoul tiếp tục những cuộc tập trận chung nhằm nâng cao khả năng răn đe và sẵn sàng của liên quân để đối phó với những thách thức an ninh khu vực.

Với Australia, trong chuyến thăm chính thức vào tháng 11-2011, Tổng thống Obama đã tuyên bố “sẽ tăng cường mạnh mẽ” hợp tác quân sự giữa Mỹ và Australia. Theo đó, khoảng 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ sẽ luân phiên được cử đến căn cứ quân sự ở Darwin, phía Bắc Australia.

Đối với hai đồng minh tại Đông Nam Á là Philippines và Thái Lan, Mỹ cũng đã và đang có hàng loạt các động thái để tăng cường quan hệ. Washington đang tăng cường tần suất viếng thăm của các tàu Mỹ tới Philippines, hỗ trợ Manila trong quá trình hiện đại hóa hải quân và đào tạo lực lượng chống khủng bố. Với Thái Lan, đồng minh lâu đời nhất tại châu Á, Mỹ vẫn duy trì sự tham vấn và nhất trí chung về nhiều vấn đề tại khu vực.

Nồng ấm với các đối tác mới

Với mục đích đảm bảo sự tiếp cận toàn diện đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Mỹ cũng hướng tới quan hệ sâu sắc hơn với các chủ thể đang nổi lên. Trong các nước này, Mỹ hướng nhiều tới Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam vì vai trò của các nước này tại khu vực đang ngày càng tăng.

Hàng không mẫu hạm Mỹ USS Nimitz trong cuộc tập trận RIMPAC 2012 ở ngoài khơi Hawaii. Ảnh: REUTERS

Trong những năm qua, chính quyền Obama đã chủ động tăng cường hợp tác với Ấn Độ, thông qua việc ủng hộ chính sách “hướng Đông” của nước này, cũng như mở rộng lĩnh vực hợp tác quân sự thông qua đối thoại song phương, tập trận chung, trao đổi đoàn hay mua bán vũ khí. (Năm 2008, giá trị các vụ mua bán vũ khí quốc phòng giữa Mỹ-Ấn đã đạt mức 9 tỉ USD). Sự tăng cường hợp tác giữa Mỹ và Ấn Độ xuất phát từ lợi ích song trùng của chính hai quốc gia. Đối với lĩnh vực hàng hải, cả hai nước có mối quan tâm sâu sắc tới vấn đề tự do hàng hải, sự liền mạch của các luồng lưu thông hàng hóa trên biển tại Thái Bình Dương cũng như Ấn Độ Dương.

Quan hệ với Indonesia được Mỹ coi là mối quan hệ đặc biệt và là cầu nối cho quan hệ giữa Mỹ và các nước Đông Nam Á cũng như thế giới Hồi giáo. Indonesia nhận được nhiều sự quan tâm từ giới lãnh đạo Mỹ bởi đây là một nước Hồi giáo ôn hòa, một cường quốc kinh tế ở Đông Nam Á và là thành viên của G20. Mỹ và Indonesia đã phục hồi lại hoạt động đào tạo chung lực lượng đặc biệt của Indonesia, ký hàng loạt thỏa thuận về trao đổi trong lĩnh vực y tế, giáo dục, khoa học - kỹ thuật và quốc phòng.

Đối với Việt Nam, kể từ năm 2009, các quan chức quân sự Mỹ và Việt Nam bắt đầu có nhiều cuộc đối thoại, trao đổi, giao lưu về an ninh và quốc phòng. Các lĩnh vực khác như ngoại giao, văn hóa, y tế và hỗ trợ nhân đạo cũng có nhiều bước phát triển mới. Mỹ thấy sự cần thiết trong việc tăng cường hợp tác do Việt Nam sở hữu vị trí địa lý chiến lược tại một trong các vùng biển nhộn nhịp nhất thế giới. Ngoài ra, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực ngày càng được củng cố do Việt Nam đã đạt được một số thành tựu về đối ngoại như đảm nhiệm thành công vị trí ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009, chức chủ tịch luân phiên ASEAN 2010…

Sức bật từ diễn đàn đa phương

Với quyết tâm chuyển hướng trọng tâm chính sách, Mỹ đã có những động thái thể hiện sự nỗ lực tăng cường vai trò của các thể chế đa phương khu vực. Nói cách khác, Mỹ đang cố gắng giúp hình thành cấu trúc khu vực. Rõ ràng một cấu trúc khu vực hiệu quả sẽ khiến các nước dễ dàng tìm được tiếng nói chung trong việc đối phó với các thách thức.

Năm 2009, khi tham dự Diễn đàn khu vực ARF lần thứ XVI tại Thái Lan, Mỹ đã ký kết Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) và tuyên bố trở lại Đông Nam Á, mong muốn củng cố quan hệ với các nước ASEAN và khôi phục vị thế ở khu vực. Một sự kiện nổi bật khác là năm 2011, Tổng thống Obama trở thành tổng thống Mỹ đầu tiên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Đông Á (EAS) tại Indonesia.

Bên cạnh EAS, chính quyền Obama còn tích cực nâng cao chất lượng tham gia các thể chế mà Mỹ đã tham gia từ trước như ARF, APEC… Tại ARF, Mỹ đã khẳng định mong muốn giải quyết các vấn đề gây căng thẳng về an ninh như vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông, vì những lợi ích liên quan tới tự do lưu thông hàng hải và một môi trường hòa bình ổn định ở khu vực.

Đối với APEC, Mỹ cho rằng đây là thể chế kinh tế quan trọng nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Mỹ vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi khủng hoảng, vai trò của diễn đàn này lại càng gia tăng trong việc giúp mở rộng xuất khẩu và tăng việc làm cho nước Mỹ.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ Ngày 25-7 (giờ địa phương), tại Nhà Trắng đã diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Obama nhấn mạnh Mỹ tiếp tục coi trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong tổng thể chiến lược chung của Mỹ, trong đó có vai trò trung tâm của ASEAN. Hai nhà lãnh đạo đã quyết định xác lập quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ dựa trên các nguyên tắc tôn trọng Hiến chương Liên Hiệp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Hai bên nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư là nền tảng và động lực của Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ, khẳng định cam kết hoàn tất đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào thời điểm sớm nhất có thể trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo tái khẳng định ủng hộ giải quyết tranh chấp ở biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)...

BÙI QUỐC KHÁNH

Trong mắt các nhà quan sát và nghiên cứu, sự hiện diện của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương hiện nay như một đối trọng với một Trung Quốc đang trỗi dậy để tạo thành cán cân quyền lực.