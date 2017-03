Bài cuối: Cán cân quyền lực với Trung Quốc

Tương tác đa chiều Cấu trúc khu vực có thể hiểu là tổng thể những tổ chức, thể chế, cơ chế, những dàn xếp, tiến trình… nhằm duy trì hòa bình, ổn định của khu vực. Cấu trúc khu vực thường bao gồm hai bộ phận chủ yếu là các dàn xếp song phương và các thể chế đa phương, được xây dựng trên hai lĩnh vực chính là chính trị - an ninh và kinh tế. Với cách hiểu chung nhất về cấu trúc khu vực như trên, có thể thấy những triển khai “xoay trục” của Mỹ trên bình diện song phương và đa phương đã, đang và sẽ có những tác động sâu sắc tới cấu trúc khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong số các bộ phận cấu thành cấu trúc khu vực, các dàn xếp an ninh song phương giữ vai trò chủ đạo. Liên minh Mỹ - Nhật khẳng định vai trò trụ cột trong việc ứng phó với các thách thức an ninh ở khu vực Đông Bắc Á. Liên minh Mỹ - Hàn không ngừng được thắt chặt sau những động thái hạt nhân của Triều Tiên. Liên minh Mỹ - Philippines được làm sống lại sau những căng thẳng tại biển Đông năm 2011. Quan hệ Mỹ - Ấn được nâng cấp lên đối tác chiến lược nhằm đáp ứng nhu cầu của hai nước trong bối cảnh mới, được ví như mối quan hệ “định hình thế kỷ XXI”. Bên cạnh hình thái “trục - nan hoa”, giữa các đồng minh của Mỹ đã có sự phối hợp với nhau như Mỹ-Nhật-Úc, Mỹ-Ấn-Nhật hay Mỹ-Nhật-Philippines. Các liên minh do Mỹ lãnh đạo hay khởi xướng có xu hướng liên kết với nhau thành một mạng lưới phòng thủ đa phương. Chính Mỹ cũng khuyến khích các nước đồng minh năng động để chia sẻ trách nhiệm với Mỹ trong hoàn cảnh sức mạnh Mỹ đang suy giảm tương đối. Các thể chế an ninh đa phương đang chứng kiến nhiều xáo trộn do chính sách “xoay trục” của Mỹ. Sự tham gia tích cực của Mỹ vào EAS kể từ 2011 có thể khiến hợp tác EAS tiến triển nhanh, trở thành một diễn đàn chủ chốt ở châu Á-Thái Bình Dương. Khi đó, nhiều khả năng EAS sẽ thay thế vị trí của ARF và ADMM+ trong hợp tác chính trị - an ninh ở khu vực.