Bài toán điện tái tạo - Bài 1: Nói hoài nhưng... chờ mãi

VN ưu tiên phát triển kinh tế xanh Theo windpowermonthly.com (chuyên trang năng lượng gió của Mỹ, được TTX Việt Nam trích dẫn), năm 2000, quá trình sản xuất điện năng từ nhiên liệu hóa thạch đã thải ra 9,1 tỉ m3 khí CO 2 . Gần 10 năm sau, con số này tăng 1,3 lần, tức đạt mức 11,8 tỉ m3. Bên cạnh đó, cơ quan năng lượng quốc tế (IEA) cảnh báo sự quan ngại khi lượng khí CO 2 trên toàn cầu đã tăng lên mức kỷ lục 30,6 gigatonnes (Gt) trong năm 2010 (với 44% lượng khí thải là từ than đá, 36% từ dầu mỏ và 20% từ khí đốt tự nhiên); năm 2011 tiếp tục tăng lên 3,2% . IEA còn khẳng định CO 2 từ sản xuất điện là nguyên nhân chủ chốt khiến nhiệt độ Trái đất có thể tăng hơn 20C vào năm 2035. Thế nên, việc áp dụng điện tái tạo mà gần nhất là điện gió và điện mặt trời sẽ đảm bảo được yếu tố “xanh” trong quá trình phát triển kinh tế. Thực tế hiện nay cho thấy kinh tế xanh (green economy) được xem là thiết yếu và chủ điểm, được nhiều quốc gia phát triển trên thế giới nghiên cứu và xây dựng. Trong kế hoạch phát triển năng lượng của Bộ Công Thương Việt Nam, năng lượng carbon được giảm thấp và đặc biệt là năng lượng tái tạo được đưa vào danh sách ưu tiên. Một trong những lợi thế lớn nhất của năng lượng tái tạo là chúng có thể đáp ứng 47% chỉ tiêu giảm khí thải CO 2 vào năm 2035. Năm 2020 VN có điện nguyên tử Để hướng tới nguồn năng lượng mới thay thế cho năng lượng hóa thạch cùng thủy điện đang gặp khó khăn, ngày 3-1-2006, Thủ tướng đã phê duyệt “Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình tới năm 2020”. Theo dự báo của Viện Năng lượng nguyên tử Quốc gia thì vào năm 2020, nếu theo đúng tiến độ thì công suất điện hạt nhân sẽ đạt mức 2.000 MW, bằng 7% tổng công suất quốc gia. Tuy nhiên, cần lưu ý là nguồn điện nguyên tử yêu cầu một lực lượng lao động trình độ cao, đòi hỏi những kỹ năng đặc biệt để có thể xử lý những rủi ro. Đó là chưa tính đến một bộ phận người dân còn đang tranh cãi về điện hạt nhân sau thảm họa kép gây nhiễm phóng xạ nghiêm trọng tại Nhật vào năm 2011.