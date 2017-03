Bất an ở miền cao xứ Nghệ

Chẳng lẽ bó tay?

Theo báo cáo của Công an tỉnh Nghệ An, trong sáu tháng đầu năm 2012 có tám đầu mối trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu buôn bán người. Cơ quan điều tra đã khởi tố sáu vụ, bắt 16 đối tượng tham gia buôn bán phụ nữ, trẻ em. Công an và chính quyền các cấp tiếp nhận tám người, giải cứu được tám nữ nạn nhân, đưa họ về quê giúp ổn định cuộc sống. Một cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Nghệ An cho biết đang tiếp tục mở rộng chuyên án, bắt các đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em và giải cứu nạn nhân. Tuy nhiên, việc bắt, khởi tố các đối tượng buôn bán phụ nữ, trẻ em ra nước ngoài rất khó. Bởi nạn nhân bị lừa bán không có mặt tại cơ quan điều tra để trình báo, lấy lời khai. Có khi công an nhận được đơn tố cáo của gia đình bị hại nhưng chưa đưa bị hại về được thì chưa thể bắt kẻ đưa người đi bán.